Dinámica de las democracias

La ficha Atenas 403. Una historia coral. Vincent Azoulay y Paulin Ismard. Trad. Susana Prieto Mori. Siruela. Madrid, 2023. 480 págs. 29,95 €

Estas líneas quizá debieran titularse “dinámica de la convivencia”, puesto que eso es lo que, en puridad, abordan los historiadores Azoulay e Ismard en este Atenas 403. Lo abordan, además, de un modo novedoso, que afecta a dos aspectos del libro. Uno primero es el propio origen de este ensayo, que nace con la conmoción de los atentados de París, y el posterior disenso a que dio lugar este hecho traumático. Otro segundo es la metodología con que se acomete dicho análisis. Son, pues, los crímenes del terrorismo islámico sucedidos en Francia, y la controversia asociada a ellos, los que llevan a los autores a preguntarse cómo se fragua y se mantiene, como se preserva, en fin, la disparidad dinámica, y no siempre apacible, en que se fundamenta la democracia. Y para responder a esta pregunta, los autores acuden a un hecho histórico conocido, como es la restauración democrática en Atenas, en el año 403 a. C., tras el gobierno oligárquico de los Treinta, y luego de los Diez, que ocupó el poder durante aproximadamente un año. La segunda cuestión novedosa, a la que antes aludíamos, es que este estudio (“Una historia coral” es su subtítulo), se hará a través de los coros griegos y de una pluralidad de personajes que trascienden su mera condición estamental o de clase.

Lo que interesa a Azoulay/Ismard es cómo se inventa o se restaura la normalidad tras un episodio traumático

Quiere decirse que este estudio busca una forma trasversal, polisémica y dúctil, de acercamiento al pasado. Un acercamiento, en todo caso, que no pretende establecer un paralelismo estricto con la actualidad (el conflicto tras el atentado de Bataclan), pero sí encontrar modos reconocibles de negociación y restablecimiento del orden, toda vez que ha cesado la violencia. Lo que interesa, pues, a Azoulay/Ismard es cómo se recupera -cómo se inventa o se restaura- la normalidad tras un episodio traumático. Por otro lado, la forma en que se indaga en aquellos hechos, acaso responda a la “necesidad de reflexión” sobre los propios métodos de la historia que el medievalista Guerreau exigía en El futuro de un pasado, y que plantean, en Atenas 403, un particular acercamiento al ayer y a las fuentes primarias de sus datos: Jenofonte, Platón, Aristóteles, Dion Casio, Plutarco, etc.

Uno de estos procedimientos, ya señalado, era el de aproximarse a la Atenas del siglo V, hasta el año 399 en que muere Sócrates, a través de la realidad social y metafórica del coro. Una aproximación que no está lejos de Durkheim, cuando pide, en primer término, “considerar los hechos sociales como cosas”. Probablemente, es esta consideración, que alberga en su fondo una doble vía (los hechos sociales como cosas, y las cosas como hecho social, simbólico o literario), la que permite a Azoulay e Ismard entremeterse en la realidad vital estudiada, apoyándose, por iguales motivos, en el carácter de la metáfora coral como figura cotidiana, explicativa de aquel tiempo. Es así como la música, la importancia de lo musical, su relación con lo religioso y con el propio concepto de armonía, ofrecen otras tantas posibilidades de acercamiento poco usuales. No obstante lo dicho, debe recordarse que la democracia estudiada aquí por Azoulay/Ismard es la democracia asociada a la polis griega (con su buena porción de esclavos y otros elementos ajenos a la ciudadanía), y que se halla lejos tanto del concepto de sociedad como el de Estado-nación con el que hoy cabe vincular las democracias contemporáneas. En tal sentido, la prevención ante cualquier similitud extemporánea, debe ser máxima.

Sorteado este escollo, Atenas 403 es el análisis, a un tiempo ligero y minucioso, de diez personajes de aquella hora, a través de los cuales quiere observarse, no la naturaleza de las democracias o el modo en que dejan de serlo; pero sí la dinámica con que se recomponen los lazos sociales, utilizando la historia en un doble sentido: monstruizando lo que ya no es; y salvando, por ello mismo, lo que perdura y une. Esta forma cambiante de la estabilidad, incluso en sus aspectos más hostiles, de facción o de grupo, es la que aquí se ofrece como viejo mecanismo, como paradójico motor del vínculo democrático. A este respecto, capítulos como “Critias y los oligarcas” o “Nicómaco y los siervos de la ciudad” serán, necesariamente, los más expresivos y elocuentes.