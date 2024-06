Nueva partición del mundo

La ficha El laberinto de los extraviados. Occidente y sus adversarios. Amin Maalouf. Trad. Teresa Gallego y Amaya García. Alianza. Madrid, 2024. 376 págs. 23,50 €





La decadencia de Occidente de Oswald Spengler no hacía sino retomar la vieja idea de los corsi e ricorsi de Giambattista Vico, aplicados a una poética de las civilizaciones. Según Spengler, las civilizaciones siguen un curso invariable, en dirección oeste, como d'Ors establecía un turno estético del mundo, el eón barroco contra el eón clásico, que llevaba el gusto de los siglos desde la línea al arabesco y desde la voluta al plano. «En este libro se acomete por primera vez el intento de predecir la historia», escribe Spengler en la frase inicial de su soberbio estudio; un estudio que se presenta como «bosquejo de una morfología de una historia universal» y, en consecuencia, como una rama penúltima de la biología. Para Spengler, el futuro será otra vez el Oriente. Pero no por un azar del mundo, sino por una mecánica secreta del tiempo y de la historia, que había dictaminando ya el ocaso occidental. El laberinto de los extraviados de Maalouf parte del supuesto contrario. No solo en lo que concierne a un crepúsculo occidental, no tan evidente; sino en lo que atañe a la propia naturaleza de la historia, que carece, en Maalouf, de cualquier categoría trascendente y del carácter orgánico, del sino previsible, que le adjudicó Spengler.

No podemos olvidar, en todo caso, que Spengler firma su obra en diciembre de 1917, mientras su país vive incurso en un proceso destructivo sin precedentes. La perspectiva que adopta Maalouf es necesariamente otra. A la pregunta de si la cultura y el predominio occidental se hallan hoy en declive, Maalouf responde analizando la historia reciente de tres países (Rusia, China y Japón) que opusieron a este predominio un modelo distinto. En tal sentido, el Japón de los Meiji y su conversión en una potencia militar y económica, tendrá grande repercusión en los países musulmanes, no solo por su celérica transformación en un país industrial y moderno, sino por ser el primer país que había derrotado a una potencia europea -la Rusia de 1905-, desmintiendo, del modo más expresivo, la supuesta superioridad de la «raza» blanca. Esto es, rompiendo, ya para siempre, «la estúpida magia moderna de la palabra blanco», según escribía entonces el profesor estadounidense (y negro) W. E. B. Du Bois. Esta ejemplaridad que adquirió el Japón Meiji, se vería pronto disipada por sus ambición imperialista, tan cruenta y expeditiva como las de sus predecesores occidentales. Con todo, habrá un segundo periodo de ejemplaridad nipona tras la derrota del Eje. Entonces, Japón volverá a protagonizar un crecimiento extraordinario, en términos económicos y sociales, pero ya sin el militarismo de primeros del XX, y cuyo ejemplo han seguido, en distinto grado, países como Corea del Sur y Taiwan, o la propia China de Deng Xiaoping.

Según recuerda Maalouf, es esta última modernización auspiciada por Deng Xiaoping la que ha situado, en pocas décadas, la economía china a la cabeza del mundo. Y ello después de los brutales políticas, en términos humanos, que supusieron el Gran salto adelante y la Revolución cultural con las que Mao Zedong condenó al hambre y a la muerte a millones de sus paisanos. El hecho es que tanto la China de Mao como la Rusia de Lenin y Stalin, supusieron, para el imaginario de los países no occidentales -y para un sector, en absoluto desdeñable, de Occidente- una vía alternativa a la exitosa civilización occidental, cuyo carácter capitalista, y cuyo proceder, con frecuencia poco amistoso y nada respetable, hicieron atractiva la distopía comunista. Para Maalouf, el fracaso del comunismo en Rusia tendría que haber propiciado una suerte de plan Marshall que evitara su postración ulterior y la deriva autoritaria en la que hoy se halla. El vertiginoso éxito del capitalismo chino, auspiciado por un régimen nominalmente comunista, nos sitúa, sin embargo, en una posición distinta. La de un mundo multipolar, después de la solitaria hegemonía estadounidense, tras la caída del muro.

El libro se cierra con una breve historia de los Estados Unidos, país al que Maalouf no considera en una hora crepuscular, pero sí en un momento de incertidumbre. Dicha incertidumbre, en todo caso, se debe tanto a considerandos climáticos y de diverso orden, como a la presencia del nuevo gigante chino. Esto es, se debe a una expectativa mundial grave e incierta, que se formula, sin embargo, como una opción entre otras; no como un dictado spengleriano, fatal e ineludible.