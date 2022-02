La linense Paola López irrumpe en la literatura con 'Vuelve a nevar en Chicago'

Vuelve a nevar en Chicago es la ópera prima de la linense Paola López Leal. Una obra muy personal que salió a la luz el lunes 28 de enero y que no ha necesitado tiempo alguno para colocarse en el top-ten entre los libros de poesías de autoras en las ventas de Amazón. La propia escritora es la primera sorprendida. “No me ha dado tiempo a asimilar ni siquiera que mi libro está en la calle”, reconoce.

“Vuelve a nevar en Chicago es un viaje a través de sentimientos como el amor y el desamor, un viaje de desengaño y aprendizaje. Con sensibilidad y coraza forzada, este poemario te curará y cicatrizará aquellas heridas que una vez te hicieron y que formaron las bases de lo que eres hoy”, detalla la sevillana Ediciones Veletea en al sinopsis. “La emoción contenida entre el amor y la pérdida de una independencia que se creía imperturbable; el descubrimiento de los errores y el proceso de pasar página son las paradas en el camino que estos poemas traen consigo”.

“Este poemario está cargado de momentos que seguro que tú también has vivido, de recuerdos rescatados de lo mas hondo del corazón e instantes que se quedaron grabados en el alma”, añade. “Fresco, joven, cargado de pasión, de risas y llantos. Un viaje por los bucles más dolorosos de la vida”.

El libro se puede adquirir principalmente a través de Amazón y plataformas similares, pero está previsto que muy pronto pueda adquirirse también en la librería Bahía de Letras, en el centro comercial Bahía Plaza de Palmones (Los Barrios).

Paola López, de 26 años, es hija de un guardia civil linense. Los continuos cambios de destino de su padre le condujeron a nacer en Málaga, aunque a los ocho años su familia pudo regresar a casa y ella habla de La Línea en primera persona.

Comenzó sus estudios en el CP Las Mercedes y después de finalizar su carrera en Sevilla la oferta laboral le llevó hace poco más de dos años en Barcelona, donde trabaja para una conocida empresa de ámbito nacional. Aunque se marchó por primera vez a los 18 años para continuar con sus formación, ella lo tiene muy claro: “Yo siento que nunca me he ido de La Línea, porque allí está mi familia, mis recuerdos y por eso vuelvo allí cada vez que puedo”.

“Empecé a escribir en 2012, en un blog que entonces estaban muy de moda”, recuerda. “Era un poco como un diario en el que me desahogaba, me di cuenta de que me gustaba la escritura... y hasta aquí”.

“La verdad es que yo escribí Vuelve a nevar en Chicago y nunca pensé que vería la luz”, confiesa. “Pero un día oyendo un pódcast para jóvenes escritores que animaba a tener en cuenta a las editoriales más pequeñas, me animé, le mandé lo que tenía a Veletea y no tardaron en contestarme”.

El peculiar titulo que da nombre a las 86 páginas del manuscrito “se lo da uno de los poemas que lo componen. Estuve trabajando un verano cerca de Chicago y salió esto de lo que sentí a la vuelta”.