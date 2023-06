Un Pigmalión del XIX

La ficha Una mujer de mundo. Vernon Lee. Trad. y notas, Pilar Lafuente. El paseo. Sevilla, 2023. 102 págs. 19,95 €





Esta breve novela de Vernon Lee encierra algunos misterios, el primero de los cuales quizá sea cuánto hay de confesión vital, de paralelo humano, entre el solitario esteta que gobierna estas páginas y la propia soledad de la autora, quien pareció venir signada por este impulso, a un tiempo artístico y vital, de habitar exclusivamente en el arte. A ello pudiera añadírsele cierto carácter socializante, cierta faceta redentora y lustral de la cultura, luego adoptada por Herbert Read, que es la que exhibe el protagonista de Una mujer de mundo, el experto en cerámica Leonard Greenleaf, ante la mujer joven y ávida de conocimientos que, en su sentido más profundo, justifica y ahorma las presentes páginas.

'Una mujer de mundo' es una versión decimonona, inspirada por un vago malditismo, del mito de Pigmalión

Una mujer de mundo es, pues, un drama, no exento de comicidad y lleno de un paradójico elitismo. Aquel elitismo del sabio que repudia a su improvisada discípula, condenándola a ser lo que no quiso ser en modo alguno: una mujer sumida en la vida social de la clase alta británica. En este sentido, Una mujer de mundo es una versión decimonona, inspirada por un vago malditismo, del mito de Pigmalión, pero interpretado a la contra. Ello ocurre, aún así, en un aspecto muy particular: en esta nouvelle, un tanto maliciosa y profundamente melancólica, lo que se narra, de modo casi impercetible, es la historia de un desistimiento, no el relato de una construcción. Se trata de un dilatado vínculo disuasorio, pero obrado en nombre de la divulgación artística. Y es ahí donde Lee exhibe una particular destreza, haciendo que la malicia y la melancolía giren, necesariamente, una en pos de la otra. De este modo, cuando el “maestro” haya terminado su obra de instrucción y prédica, habrá acabado también con la posibilidad de “ser” de su discípula.

No sería extraño, en cualquier caso, que este episodio tuviera un fundamento real. Son, no obstante, la tensión fatídica y un inmovilismo infausto, que recuerdan a James, los que hacen de este drama un combate silente, vagamente amoroso, que sume a sus protagonistas en el infortunio. Un infortunio que se despliega en la belleza, que se produce en su nombre, y que busca en ella una forma de remisión que es también su condena. Un infortunio, en fin, de suave tono crepuscular, que oculta, sin embargo, una abrupta negación y una esencial violencia.