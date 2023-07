La cancelación como fracaso

La ficha La cultura de la cancelación en Estados Unidos. Constanza Rizzacasa d'Orsogna. Trad. Manuel Cuesta Aguirre. Alianza. Madrid, 2023. 336 págs. 13,50 €

La periodista del Corriere della Sera, Constanza Rizzacasa d'Orsogna, compone esta obra oportuna, rigurosa y ecuánime sobre la cancelación, explicada allí donde tal fenómeno tuvo su origen: los EE. UU. en sus tres últimas décadas. Dicha ecuanimidad, sin embargo, no viene referida a un reparto de culpas entre los actores en liza, sino al modo escrupuloso en que Rizzacasa data y consigna el nacimiento de tal comportamiento y sus distintas repercusiones sociales. Repercusiones que alcanzarán Europa a modo de “cancelación”, “batalla cultural”, “cultura woke”, etcétera, pero cuyos condicionantes son ineludiblemente otros. En tal sentido, la fractura racial que Rizzacasa sitúa en la base de la cancelación norteamericana, y que comporta, a su juicio, una profunda rotura del cuerpo civil, acaso irreversible, no es de aplicación a la Europa que cancela y dice batallar a favor o en contra de lo woke (un termino afroamericano, por otra parte, que más tarde se vincularía al movimiento Black Lives Matter).

La cancelación atañe tanto al profesorado como a disciplinas y autores considerados inadecuados o tóxicos

La obra de Rizzacasa alberga, pues, una triple intención. Una primera y más obvia, la de documentar la destrucción de la vida académica que la cancelación implica, y que afecta tanto al profesorado como a disciplinas y autores cuyos recipiendarios consideran inadecuados o tóxicos. Una segunda cuestión, vinculada íntimamente a la primera, es la prohibición de numerosas obras, en un sentido u otro, y a cuyo fondo se trasluce el problema del esclavismo y su consideración histórica. Este es un problema que concierne, en primer término, al ámbito educativo, pero también a la perpetuación de una fractura social entre blancos y negros, que conduce, por ejemplo, a lectura extemporánea de autores decisivos, como el propio Twain y su obra Las aventuras de Huckleberry Finn, a quien se considera, contra toda evidencia, un autor racista. Una tercera intención, ya insinuada, es la interpretación equívoca o superficial que de este proceso se haya hecho en Europa, y que no hace sino repetir, con causa distinta, un mismo efecto.

A esta última cuestión -el entusiasmo con que la sociedad se arroja a la persecución y el ostracismo del disidente-, habrán contribuido, sin duda, los propios mecanismos de las redes sociales; pero también, a juicio del abogado Greg Lukianoff, citado por Rizzacasa, la sobreprotección de las últimas generaciones -el safetyism-, cuyo resultado es una acusada intolerancia al obstáculo, a la contrariedad, al necesario intercambio de opiniones. A estos nuevos integrantes de la sociedad, Anne Applebaum los definía en 2021 como “los nuevos puritanos”, puesto que para ellos -“las hordas enfadadas de Twitter”-, “la presunción de inocencia no existe y se imponen letras escarlatas de por vida a personas que no han sido jamás acusadas de crimen ninguno”. En este vasto apartado de los perseguidos, Rizzacasa se detendrá en ejemplos más o menos célebres a este lado del océano: Harper Lee, Patricia Highsmith, Nathaniel Hawthorne, William Shakespeare, Mark Twain, Philip Roth, Flannery O'Connor, Ray Bradbury, William Faulkner, Hemingway, Toni Morrison, Margaret Atwood, Norman Mailer, etcétera, y así hasta llegar a Lo que el viento se llevó y la cancelación de Homero; esto es, la cancelación de algún departamento de cultura clásica, considerada como una cultura blanca y esclavista.

Al cabo, lo que se dirime en tales episodios es la pertinencia o no de suprimir una obra de arte por cuestiones extraartísticas. Pero también la posibilidad de una cultura abundante y un juicio cultivado. Y la respuesta de Rizzacasa es, lógicamente, favorable a esto último. Incluso -o principalmente- en personajes cuya ejecutoria vital distó mucho de ser ejemplar. No olvide el lector, en todo caso, que es la cuestión racial (junto a fenómenos posteriores como el MeToo, vinculados a minorías o situaciones de abuso) aquello que instrumenta o agita la cancelación, en un sentido y su contrario. Y ello en una proporción que acaso no alcancemos a concebir, actualmente, en Europa. No en vano, en el segundo capítulo, Rizzacasa recaba no pocas opiniones doctas que creen ver en EE. UU una democracia fallida y un país polarizado, en un estadio previo a la guerra civil.