Lo claro y lo distinto

Todos estos graves obstáculos legales a los que se enfrenta el separatismo catalán no lo han disuadido, sin embargo, de fingir una suerte de legitimidad anaerobia que le exime, al parecer, del cumplimiento de las leyes. Incluso la radical diferencia entre las leyes canadienses y las españolas y europeas no han sido suficientes para que dejen de apelar, una vez más, al ejemplo quebequés. Sin embargo, Quebec es un ejemplo meridiano de lo contrario. No en vano, la Ley de la Claridad, impulsada por el gobierno canadiense, retrajo de inmediato el cantonalismo. Y ello por una cuestión elemental: mediante esta ley, se exigía a los promotores del referéndum claridad en la pregunta, claridad en la respuesta y la inmediata negociación posterior sobre los términos y aspectos afectados por la separación. Esto es, se obligaba a la población a conocer las consecuencias reales de su decisión, muy alejadas de la vaguedad esencial con que se construye cualquier secesionismo (“la música no se refuta”, decía D'Ors refiriéndose a la lírica abrupta e inasible de Sabino Arana).

Hemos de advertir al lector de que en Cataluña y Quebec... no va a encontrar una diatriba contra el catalanismo, y sí un riguroso análisis del proceso quebequés y su comparativa jurídica -nacional e internacional- con el golpe de Estado independentista de octubre de 2017. Quiere decirse, pues, que en la primera parte del libro el lector conocerá tanto las peculiaridades del caso canadiense (su legislación permite convocar referendums secesionistas), como la consecuencia real que tales convocatorias tuvieron para Quebec: la fuga de empresas y la decrecimiento económico. En el caso de Cataluña, como sabemos, las consecuencias fueron idénticas (acaso más dañinas), pero con una diferencia mayúscula: la Constitución española, como la francesa, la alemana, la estadounidense, etcétera, no autorizan la fragmentación del territorio nacional. Con lo que el procés ha consistido en una larga vulneración de la legalidad democrática, a sabiendas de la gravedad del delito y conociendo, en el espejo canadiense, los perjuicios económicos que traería para Cataluña su ensoñación xenófoba. A esto debe añadirse la reiterada ignorancia, por parte de los separatistas, de las advertencias europeas que recuerdan los daños inmediatos que le reportaría, a la Cataluña independiente, salir de la UE.

El reino de otro mundo

Si en la primera parte del libro el autor analiza pormenorizadamente el caso quebequés y su radical diferencia con el procés catalanista, en la segunda se detiene en las reiteradas y perplejizantes mentiras del catalanismo (recordemos que el inductor último de estos desafueros e inexactitudes fue alguien que hoy se declara “no idependentista”: don Jordi Pujol i Soley), cuya patente falsedad queda aquí consignada de modo irrefutable. También queda consignación expresa de la nula voluntad de rebatirlos por parte de quienes pudieran hacerlo con facilidad y, sin embargo, no lo hacen. Hay una conclusión, no obstante, cuya veracidad se extrae del propio ejemplo quebequés, y es el fracaso de la secesión -fracaso económico, pero también social-, cuyo fondo quizá aún no se haya alcanzado. La ufana mendacidad con la que los separatistas persisten en la destrucción de su país y en la persecución y hostigamiento de la mayoría de sus ciudadanos, no deja lugar a dudas. Más dramático si cabe es la ultrarrealidad en la que parecen vivir, ajena a cualquier derecho que no sea el de dormir despiertos.