La cordura y el vértigo

La ficha Obra completa. Manuel Chaves Nogales. Edición de Ignacio F. Garmendia. Prólogos de Andrés Trapiello y Antonio Muñoz Molina. Libros del Asteroide. Barcelona, 2020. 3664 páginas. 99,95 €

Por fortuna para los españoles de hogaño, hace ya varios lustros que la obra de Chaves Nogales se halla a disposición del lector, casi en su totalidad, gracias a la diligencia y el encomio de un heteróclito grupo de escritores, investigadores y editores, cuyo esfuerzo viene hoy a culminarse en esta Obra completa -necesariamente inconclusa, dado el doble factor, bélico y periodístico, en el que se dio-, al frente de la cual ha estado, con el rigor y la perspicacia que acostumbra, Ignacio F. Garmendia, feliz compañero en estas páginas, desde hace ya una buena porción de años. Quiere esto decir que sin los valiosos trabajos y ediciones de Josefina Carabias, María Isabel Cintas, Alberto Marina, Abelardo Linares, David González Romero y el propio Luis Solano, editor de Libros del Asteroide, la obra que hoy se ofrece al lector no hubiera llegado tan prontamente a sus manos. También la repercusión literaria de autores como Andrés Trapiello, quien abre, junto a Antonio Muñoz Molina, la edición, ha sido determinante para dar a conocer a este reporter español, cuyo alcance, sin embargo, trasciende la merindad de España en una hora trágica y señera, y se confunde con el contorno del siglo XX, en su estrepitosa deriva política y humana.

Estamos ante la primera edición, en sentido estricto, de la Obra completa de Chaves Nogales

Con lo cual, y sin olvidar la labor de quienes han rescatado la obra de Chaves Nogales (se mencionan aquí, entre otros, a Pericay, Azúa, González Troyano, Juan Bonilla y Juan Manuel Bonet), lo cierto es que existe una brecha, de naturaleza cualitativa, que distingue a esta edición de las anteriores. Distinción que incluye, por supuesto, los numerosos inéditos, fruto del eficaz y diligente rastreo de Rocío López-Palanco; pero, en primer término, del escrupuloso cotejo de los originales, que permiten llamar a esta edición, en sentido estricto, la primera edición de la obra toda de Chaves Nogales. A ello se añade, como se nos advierte en la Nota a la edición, un diferente orden de los textos, principalmente cronológico, que permite al lector un pronto entendimiento de la evolución vital y literaria, política y periodística, de un autor cuyos méritos, de diverso carácter, se dieron a conocer, en mayor modo, en la forma de crónica, de interview y de artículo.

Sin duda, el lector de Chaves Nogales (ya sea de su novela o de su obra en prensa), conoce desde primera hora la intención literaria que albergan sus textos. Lo cual no opera, como es lógico, contra su vocación de periodista, sino que le permiten consignar, con mayor profundidad y solvencia, aquello que constituye el monto de su obra. Dicho monto, a nuestro juicio, no es otro que la narración, doblemente vertiginosa, del crecimiento y el triunfo de los totalitarismos, en toda la redondez del globo, y ello expresado en el vehículo celérico y deslumbrante del gran periodismo de aquella hora. Asunto éste que se traduce, por ejemplo, en su La vuelta a Europa en avión (1929), dos años antes de que Koestler practicara tal modalidad del periodismo aéreo; pero que se traduce, de manera principal, en los grandes reportajes y en las entrevistas, de admirable sagacidad, en las que Chaves Nogales fue disponiendo, como en un friso, los peligros ideológicos a los que se enfrentaba Europa. Y en concreto, la Europa democrática que moría por aquellos años, y cuyos enemigos eran, en España y fuera de ella, el comunismo, el nacional-socialismo, el fascismo, el anarco-sindicalismo y cualquier otra forma de totalitarismo de masas que destruyó, hasta la raíz, la posibilidad de la democracia en Europa (excepción hecha, como sabemos, de la Pérfida -y acogedora- Albión de Lope y del pequeño país de Vallotton y Burckhardt).

En este sentido, el libro más escalofriante y lúcido de Chaves Nogales es La agonía de Francia. Ahí se narra, con fría inteligencia, tanto la traición del comunismo a la República, después del pacto entre Hitler y Stalin, como algo que hoy no acostumbramos a considerar: según Chaves Nogales, el pueblo francés no estuvo a la altura de sus políticos (no todos, como hemos visto) y prefirió la esclavitud a la lucha contra el invasor. Esta valiosa lección, la fragilidad y la urgencia de defender la libertad, ya la había aprendido Chaves Nogales en la República española, desmembrada bárbaramente por los totalitarismos que se enseñorearon de ella. De modo que el precipitado de esta Obra completa no es otro que el fracaso de la libertad. Y para ser más precisos: el modo en que un periodista excepcional dio fe de ello, sin dejar, en ningún momento, de defenderla.