Aquí empezó todo

Ficha Hija de Donetsk. Tamara Duda.Traducción de Jacinto Pariente. Armaenia Editorial. 350 páginas. 23 euros

Antes de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, el mundo apenas sabía nada ni quería saber sobre la guerra del Dombás, región lejana y como híbrida, que aparecía ocasionalmente en los telediarios y de la que el común de los mortales no tenía claro si pertenecía a Rusia o a Ucrania o a algún que otro país fallido surgido del aparatoso desguace de la vieja URSS. En 2014 estalló la guerra del Dombás, ensayo y antesala de la actual guerra de Ucrania. Sin aquella primera refriega no se entiende lo que vino después, que es lo que precisamente aborda esta Hija de Donetsk, el presente libro de la escritora y periodista ucraniana Tamara Duda (Kiev, 1976).

Igual a como ocurriera en la última guerra de los Balcanes, uno no se da cuenta de que ha estallado la guerra en su propio país hasta que alguien escribe la palabra guerra en una pared o habla de ella abiertamente en la radio o la televisión. En la mentalidad moderna se creía que la guerra era sólo un lugar del pasado. Más extraña resultaba aún la sensación de irrealidad cuando la causa la provocaba la discordia civil entre personas de una misma nación. Sucedió en la ex Yugoslavia y ha sucedido aquí, en Ucrania.

En Hija de Donetsk, relatada por una heroína sin nombre, se nos cuenta cómo era la vida allí antes de que la locura alcanzase su punto de depravación. Pero, a medida que avanza el relato, el lector va haciendo suya lo que no es si no una recolección de fragmentos, los que la propia protagonista va recogiendo de sí misma, obligada a reinventarse, luchando por la causa y por los suyos. Tamara Duda escribe de la guerra porque no sólo la ha vivido, sino que ha querido vivirla para contarla, que es la máxima que antaño guiaba los pasos de nuestro Chaves Nogales. Desde que estalló la guerra en el este de Ucrania, la autora y su esposo decidieron abandonarlo todo para servir de voluntarios en el ejército ucraniano en el Donbás, tantas veces descrito como un manicomio sin ley, kafkiano y delirante (véase la película Donbass de Serguéi Loznitsa). Jóvenes prorrusos separatistas, entre el frente y la discoteca, proclamaban la independencia y la chulería, mientras el ejército ucraniano, tachado de fascista, tomaba posiciones. Hija de Donetsk es el testimonio de aquella locura marciana. Más que la guerra, lo que primaba era la irrealidad de la misma.