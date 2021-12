Una propuesta inesperada

La ficha 'Estado incivil / Concierto de alcaudones'. Jesús Fernández Úbeda. Prólogo de Enrique Bunbury. Huerga y Fierro. Madrid, 2021. 12 €. 104 páginas

Métrica, ritmos y rima. Con estos tres recursos construye el periodista y poeta Jesús F. Úbeda sus poemas en Estado incivil / Concierto de alcaudones, un libro que se podría leer como dos poemarios independientes. Publicado en la editorial Huerga y Fierro, con prólogo de Enrique Bunbury, nos encontramos con una apuesta que se resume en los siguientes versos: "No soy de la tribu, / pero tengo carné. / Prefiero ir por libre, / rechazo la red". Úbeda se desmarca de la poesía que hoy día suele publicarse en español para proponernos sonetos, décimas, coplas de reminiscencias clásicas. Todo ello sustentado en una mirada, un lenguaje y una expresión que sí van acordes a un contexto actual, incluso generacional: "Petarlo era llegar a fin de mes, / remontar el torrente de la envidia / en el bote de la precariedad, / creerse un héroe, saberse res, / espantar con lecturas la desidia, / cebar con tu retuit mi vanidad".

Recuerdan estos poemas a la poesía de canción de autor, de Leonard Cohen, Dylan o Sabina. Del último, intuimos las influencias en las rimas inesperadas, las reiteraciones sintácticas, el uso de la anáfora: "A ti, que me traduces las palabras ocultas, / a ti, que me seduces con amoralidad, / a ti, que me condonas las deudas y las multas, / a ti, que me perdonas en cada Navidad".

Y entre octosílabos, pentasílabos y demás metros, leemos un poema que sorprende y que quiebra la melodía –por seguir tomando referencias de lo musical– que se va trabajando a lo largo del libro. Se titula "Sueño de la santa siesta del 25 de marzo del 2020", y supone un ejercicio de verso libre e imágenes próximas a lo onírico. Un cambio de registro en el que también percibimos ese desenvolvimiento y virtuosismo que hemos ido leyendo entre sílabas contadas.

Estado incivil / Concierto de alcaudones constituye un trabajo similar al de los cancioneros líricos medievales, aunque con distintas y renovadas referencias. Ya no son los textos grecolatinos o las alegorías los temas y estilos, sino la precariedad, la vida urbana, el amor en Tinder y los desengaños de un poeta que llega a la treintena. Un poeta, Jesús F. Úbeda, que se atreve con esta propuesta que hoy día nos resulta tan desclasada e insólita. Un poeta que, como escribe en uno de sus poemas, "ante el verso instagramer, un soneto".