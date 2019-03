Una estratigrafía de Europa

La ficha La novela de la Costa Azul. Giuseppe Scaraffia. Periférica. Cáceres, 2019. Trad. Francisco Campillo. 432 págs. 22,50 €

La novela de la Costa Azul no es, como cabe suponer, una novela. En mayor modo, se trata de una historia local, prestigiada por nombres que ocuparon sus villas y hoteles desde el crepúsculo del XVIII. En este sentido, La novela de la Costa Azul es la novela impersonal, sociológica, si se quiere, de un fenómeno contemporáneo: el turismo. Y es este punto de vista el que acaso nos ofrezca una mayor sorpresa, en el sentido de contemplar, casi al completo, el arco de un movimiento que es, a un tiempo, un movimiento de masas y un gesto individual de huida, de refugio, de tedio ante las muchedumbres modernas.

Scaraffia reúne aquí un anecdotario que no se dirige a fomentar nuestros apetitos más escabrosos y vergonzantes, sino a evidenciar, de algún modo, una hora de Europa

Estratificada por localidades (desde Menton a Marsella), Scaraffia recuerda acaso al estupendo Brilli de Viaje a Italia. Y lo recuerda en esa amenidad, cuya ligereza viene abrigada por un formidable anecdotario. Un anecdotario, por otra parte, que no se dirige a fomentar nuestros apetitos más escabrosos y vergonzantes, sino a evidenciar, de algún modo, no sólo una hora de Europa (de una determinada Europa, no siempre deslumbrante, no siempre acogedora, no siempre veraniega); también el carácter y la volubilidad, la silueta precisa, de nombres que suelen ir emparejados con un quehacer más alto: Cocteau, Lawrence, Flaubert, Gide, el matrimonio Fitzgerald, Malraux, Valéry, Michelet, Benjamin, Casanova, Joyce, Breton, Zweig, Colette, Boris Vian, Simenon, Conrad, Huxley, Vita Sackville y muchos otros. De todos ellos, como cabe suponer, Scaraffia tiene una anécdota, un frenesí, un equívoco, una desgracia, una luz, un amor torvo e imperecedero, una oportunidad última para la dicha. Y son todas estas vicisitudes, no siempre felices, las que Scaraffia refiere con inteligencia y, también, con una piadosa indiferencia.

De fondo, como ya se ha dicho, late el problema y la fascinación del turismo, tan vivo desde el XVIII a nuestros días. Pero late, principalmente, eso que podríamos llamar el reclamo de la muerte; un reclamo que viene aquí recrudecido por la agonía ante la hermosura, ante la suave y acogedora indiferencia del mundo.