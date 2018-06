De eterno retorno habla también el Jean de Nuestros comienzos en la vida, brillante pieza de un solo acto que combina la autoficción, la metaliteratura y el teatro dentro del teatro. Son de nuevo los años 60 y la novia de este Jean, escritor principiante, encarna al personaje de Nina en La gaviota de Chéjov, en la que de algún modo se proyectan sus destinos y los de la madre también actriz del primero y su segundo marido, dos artistas fracasados que acosan a los jóvenes, envidiosos de sus triunfos venideros. Un magistral juego de tiempos permite a Modiano evocar sus figuras incluso después de muertas, cuando reaparecen como sombras dolientes, y proyectarse hasta el futuro en que escribirá la obra que estamos leyendo. Todo es pérdida y al mismo tiempo nada se pierde del todo. El raspado del tablón de anuncios rescata los carteles de funciones pretéritas y en el escenario, convertido en "caja de resonancia", se oyen las voces de los actores del pasado. De igual modo en Recuerdos durmientes la reiterada imagen del plano eléctrico del metro, donde las estaciones y los transbordos se marcan con líneas luminosas, semejan los hitos de un itinerario envuelto en brumas. Bastaría con apretar un botón para revivirlo: personas y objetos extraviados, piezas de un puzle incompleto, señales de caminos que ya no existen, nombres que tiran de otros hasta conformar, hasta donde ello es posible, la atmósfera siempre esquiva del tiempo recobrado.

"Tuve la certidumbre de haber vuelto al pasado por un fenómeno que podríamos llamar el eterno retorno o, sencillamente, para mí el tiempo se había detenido en determinado período de mi vida", dice el Jean de Recuerdos durmientes, del que ya conocemos su confinamiento en distintos internados, su condición de "estudiante fantasma", los trapicheos como "corredor de libros", la gélida relación con unos progenitores que no quieren verlo ni en pintura, el deseo permanente de huida, la sensación de irrealidad o de estar como atrapado en un sueño, la afición a las ciencias ocultas -El eterno retorno de lo mismo es también el título de una de sus obras predilectas- o la fascinación por los "misterios de París" y por ese "mundo viejo" en el que aún permanecían las calles y las tiendas antiguas, mucha gente vivía en habitaciones de hotel y se pasaba el día en los cafés, en los cines o en los parques. Medio siglo después, el narrador recuerda al joven que fue en el nebuloso "tiempo de los encuentros", fortuitos con personas anónimas, cuyas conversaciones aportan a veces datos reveladores, o repetidos con otras que se cruzan en el camino y no dejan por ello de ser desconocidas, aunque familiares para los devotos de Modiano: el traficante ruso del mercado negro y su hija nunca vista, otro al que llamaban el cónsul porque bebía tanto -leemos en Un pedigrí- como el personaje de Malcolm Lowry, el "maestro místico" Gurdjieff y una serie de enigmáticas mujeres con las que el joven entabla lazos ambiguos. Junto a una de ellas, perteneciente al grupo de los "noctámbulos", Jean se verá implicado en una muerte por "accidente" que da a las últimas páginas de sus Recuerdos, como a tantas otras de Modiano, un aire de novela negra.

No por recurrente menos fundada, la afirmación de que todos los libros de Modiano son variaciones del mismo libro, concebidas por el autor como sucesivos asedios a sus orígenes familiares, a su prehistoria literaria y a las evoluciones de su país entre los años negros y la década de los 60, vale también para sus dos últimas entregas, publicadas en 2017 y disponibles ahora en Anagrama -que ha aprovechado para rescatar el guión de Lacombe Lucien- de la mano de su traductora habitual María Teresa Gallego Urrutia. Son obras muy distintas en la forma y evidentemente en el género, pero ambas remiten a la primera juventud de Modiano y recrean sus perplejidades y obsesiones, los "recuerdos durmientes" de un escritor -identificado con el narrador o con el personaje de la pieza, en ambos casos llamado Jean, uno de sus nombres en la ficción- y sus vacilantes "comienzos en la vida", marcados por el oscuro pasado de los padres y por la soledad en que transcurrió su infancia y adolescencia, de las que él mismo ha hablado en obras abiertamente autobiográficas como Libro de familia y sobre todo Un pedigrí, verdadera clave de bóveda de su universo narrativo.

Banalidad del mal

Al margen de las adaptaciones que otros han hecho de sus novelas, el propio Modiano ha participado como guionista en varias películas inspiradas en su obra o en su mundo, entre las que sobresalen la eficaz comedia Bon voyage (2003) de Jean-Paul Rappeneau, centrada en los efectos del caos posterior a la débâcle de junio de 1940, y sobre todo Lacombe Lucien (1974) de Louis Malle, cuya acción transcurre justo cuatro años después, en las postrimerías de la Ocupación alemana que aparecía en el filme desde una perspectiva muy diferente, entonces escandalosa, a la que se impuso en la Francia oficial de la posguerra. Firmado a medias por el narrador y el cineasta, el guión, excelente, data de una época temprana de su trayectoria en la que Modiano era ya conocido por sus primeras novelas, la hoy famosa trilogía donde abordó el mismo periodo al que ha vuelto una y otra vez, desde la inaugural El lugar de la estrella (1968), pero puede decirse que fue la película de Malle la que popularizó la controversia, hasta ese momento limitada a los círculos literarios, entre el gran público. Alimentado tanto por los comunistas como por la derecha reagrupada en torno a la figura tutelar de De Gaulle, el mito de la Resistencia se enfrentaba a la evidencia de que una parte no pequeña de la sociedad francesa había simpatizado y colaborado activamente con los nazis, fuera por afinidad ideológica, por codicia oportunista o por una cuestión de mera supervivencia.

Desde un punto de vista distante y desapasionado, sin concesiones al patetismo o la condena moralizante, Modiano y Malle acertaron al elegir como protagonista a un joven campesino, apenas un muchacho que poco antes de la Liberación se une a la odiada "policía alemana", formada por franceses que se encargaban de hacer el trabajo sucio para la Gestapo. De la noche a la mañana, el infeliz Lucien se convierte en un asesino que abusa sin escrúpulos de su posición de poder pero conserva, dentro de la degeneración, un fondo de ingenuidad. Incluso el padre de su amante judía, permanentemente amenazado, le dice: "Qué curioso resulta que no consiga aborrecerlo a usted del todo". El propio Malle se remitió a la banalidad del mal, el polémico concepto de Hannah Arendt, para explicar su propósito, que no era otro que mostrar cómo muchos de los peores criminales no fueron más que gañanes embrutecidos.