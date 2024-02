Una nueva manera de pensar el sonido

La ficha Una guía para escuchar improvisación libre. John Corbett. Traducción: Graciela Calderón. Templo en el oído. Buenos Aires, 2023. 152 páginas. 21,90 euros.

La improvisación libre aparece públicamente como una forma rara y marginal de hacer música, poco conocida y apenas atendida por los medios de comunicación. Frente a esto en los últimos años diferentes publicaciones en castellano se han dedicado a explicarla y difundirla. En el transcurso de la interpretación coordinado por Bruno Nettl y Melinda Russell y La improvisación de Derek Bailey, son dos volúmenes destacados sobre el tema. El primero estudia la improvisación musical desde la etnomusicología académica y el segundo es una aproximación histórica a los diferentes modos de improvisación en la música en distintos momentos y lugares del mundo. A estos dos volúmenes hay que añadir los escritos por músicos españoles Improvisación libre: la composición en movimiento de Chefa Alonso e Improvisación libre. El gran juego de la deriva sonora de Josep Lluís Galiana.

Una guía para escuchar improvisación libre, es un libro muy recomendable. Básicamente es una introducción a la improvisación musical dirigida a escuchas activas. El autor, John Corbett, es ensayista, músico y productor discográfico, escribe habitualmente sobre jazz y música improvisada en las revistas DownBeat y The Wire y es autor de varios libros sobre músicas contemporáneas. Paso a paso, desplazándose de lo general a lo particular, Corbett disecciona el acto de escuchar música en directo y nos introduce detalladamente en los laberintos de la escucha, en los senderos y vericuetos del sonido musical en los escenarios de la música improvisada. Una guía para escuchar improvisación libre es un trabajo divulgativo y a la vez un ensayo reflexivo sobre la música improvisada dirigido a los escuchas no a los músicos.

El volumen está dividido en tres partes. La primera está planteada como un preámbulo inicial que explica y sitúa la música improvisada, singularizándola frente a otras formas de hacer música, destacando la amplitud y diversidad de su sonoridad. La segunda parte, "Nociones básicas", está pensada como una introducción para nuevos escuchas a la improvisación musical y comenta factores como el tiempo, el ritmo, la interacción y dinámica de los músicos en el escenario y la participación del público. La tercera y última parte "Técnicas avanzadas" está dirigida a lectores más habituados a la escucha y conciertos de música improvisada profundizando más en el tema y añadiendo dos discografías y una corta bibliografía de referencia en inglés.

El libro subraya la importancia de la improvisación libre como otra manera de hacer música, más ligada a la inmediatez de la expresión y creatividad personal del músico y a las características sonoras que el instrumento ofrece que a la habitual formalización de la música compuesta. La antropología ha investigado la improvisación musical en diferentes culturas y ha visto en ella el origen de la composición musical: toda composición sin notación comienza como improvisación, en todos los pueblos que llamamos primitivos la composición consiste en una improvisación que posteriormente se memoriza y transmite. Frente a esto el autor, John Corbett, ve en la improvisación musical libre una contribución moderna a la cultura occidental: "una nueva manera de pensar el sonido, el espacio, la experiencia temporal y la interacción personal", una aportación a la altura de la perspectiva múltiple del cubismo o de la materialidad y la plasticidad pictórica aportados por el expresionismo abstracto.