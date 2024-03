Una historia global

La ficha La maldición de la nuez moscada. Amitav Ghosh. Capitán Swing. Madrid, 2023. Trad. Noemí Jiménez Furquet. 360 págs. 25 €

La idea de que el cambio climático tuvo su germen en el capitalismo incipiente de los Países Bajos, allá por el XVII, se la habíamos leído al historiador alemán Philipp Blom en su reciente El motín de la naturaleza. Una idea que el escritor indio Amitv Ghosh retoma aquí, con un peculiaridad de importancia. Si la historiografía reciente ha tenido en cuenta dos consideraciones esenciales: la mirada global y la circunstancia climática (Felipe Fernández Armesto y Geoffrey Parker, por ejemplo), Ghosh añade una tercera perspectiva, cual es la de analizar los hechos desde un presupuesto ajeno a la mirada occidental. De este modo es como llegamos a La maldición de la nuez moscada, obra en la que se destaca, como hecho originario, la colonización holandesa de las Molucas para hacerse con el monopolio de dicha especia.

Ghosh relaciona el empirismo de Bacon y su visión utilitaria de la realidad con el colonialismo incipiente

Esta atención a la mirada autóctona supone, por lo demás, dos cuestiones: un reconocimiento expreso del “desencantamiento del mundo” que definió Weber; y una identificación del agente que adultera dicho estado de cosas, el cual no sería otro que el capitalismo global que entonces se inicia. Hay que aclarar, en cualquier caso, que Amitav Ghosh no es historiador, y que su obra tampoco es un libro de historia. A pesar de ello, la pretensión de Ghosh no es ajena a obras de historia como La hidra de la revolución, de los estadounidenses Marcus Rediker y Peter Linebaugh, donde se relacionaba el crudo empirismo de Bacon, y su visión utilitaria de la realidad, con las expresiones más acerbas de aquella remoción del mundo: el esclavismo, el exterminio de las tribus de Norteamérica y la deportación de “indeseables” a las colonias.

El sentido último de estas páginas se halla, pues, en un acusado sentimiento de emergencia climática. Emergencia que se agrava, según Ghosh, por la pérdida de aquella espiritualidad entrañada y comunal del nativo (la Gaia de Lovelock) en beneficio de lo crematístico; y que viene atravesada, circunstancialmente, por la conmoción de la reciente epidemia vírica, durante la cual se escribió esta obra. Debido a esa particularidad vital, cabría preguntarse si La maldición de la nuez moscada obtiene de ahí un plus de melancolía para con los asuntos del mundo. El tenor de las hipótesis y pronósticos que aquí se incluyen nos disuade, sin embargo, de formular tal duda.