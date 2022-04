Una inmensa soledad

La ficha El poder del perro. Thomas Savage. Alianza. Madrid, 2022. Trad. Eduardo Hojman. Posfacio, Annie Proulx. 360 págs. 19,90 €





Es el cine, la reciente película de Jane Campion, El poder del perro, recensada aquí oportunamente por Manuel J. Lombardo, el que ha dado a conocer a un autor desconocido en España. De hecho, hemos sabido antes de sus secuelas, de su cercana o lejana escolanía, también llevada al cine (Brokeback Mountain), que del inspirador de una cierta imaginería, donde la adusta soledad de las montañas del oeste norteamericano se mezcla con una individualidad trágica y en llamas. Con toda probabilidad, esta es la principal razón de que Annie Proulx, cuyo relato, Brokeback..., fue llevado al cine por Ang Lee, sea quien presente al público español a este escritor de sólido talento y escasa repercusión, incluso en su país natal. La otra, de no menor peso, es que Savage murió en 2003 con ochenta y ocho años (la novela se publicó en 1967).

El propio Savage, según nos informa Proulx, es fruto de aquella aristocracia agropecuaria que aquí retrata

Como parece claro, la lectura contemporánea de El poder del perro hace hincapié en la homosexualidad larvada o soterránea en un mundo varonil, como el de los ganaderos del Far West en el 1924; un mundo que podemos imaginar por la poblada filmografía que ha tratado esta forma hodierna de la épica. El propio Savage, según nos informa Proulx, es fruto de aquella aristocracia agropecuaria, lo cual nos hace sospechar un fuerte carácter biográfico es estas páginas (también en lo concerniente a sus inclinaciones eróticas). Sin embargo, el talento dramático de Thomas Savage no es tanto el de representar cierta represión sexual en un lugar pequeño y provinciano, ya de por sí angustiosamente puritano, como el que aquí se recoge; sino aquel otro de retratar, con precisión y economía, la abrumada soledad en que arden, no solo quienes poseen una sexualidad “equivocada”, sino todos los personajes de la novela.

Es a partir de ahí, de esa presencia sobrehumana de la paisaje, como vemos construirse las individualidades que protagonizan este drama. En Savage, al igual que en Faulkner, la tradición, la familia, la heredad, en un sentido estricto, tienen suma importancia narrativa; a diferencia del escritor sureño, sin embargo, en El poder del perro no pesa esa malignidad levítica que parece dirigirlo todo a la catástrofe. En Savage, son solo individuos en busca del afecto o la felicidad que, no obstante, hallan el desconsuelo, la humillación y la desdicha.