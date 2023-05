El monstruo aturdido

Dos figuras del XVI

Lo decíamos más arriba. Pagden salta de Carlomagno a Napoleón para explicar los precedentes del ideal europeo, sin mencionar, extrañamente, a Carlos V. No obstante, si nos vamos a la Idea imperial de Carlos V(1937) de don Ramón Menéndez Pidal, he aquí lo que leeremos: “Carlos V fue el político que más sincera y firmemente creyó en la unidad europea, en esos Estados Unidos de Europa que hoy tan ansiosamente se desean y que no son, probablemente, una quimera. (…) No solo quiso unificar a Europa, sino que quiso europeizar a América, hispanizándola también, para incorporarla a la cultura occidental”. Eso queda dicho en cuanto al emperador Carlos. Señalemos otra omisión relevante. Cuando Padgen titula a Grocio, y con razón, como “padre del derecho internacional”, no menciona que dicho título también se adjudica, con un siglo de antelación, al conocido inspirador intelectual de Grocio, el padre Francisco de Vitoria, cuya importancia en la legislación del Nuevo Mundo y en la defensa de sus pobladores nativos es de sobras conocida.