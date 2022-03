El monstruo cautivador

La ficha La manufactura de la muerte. Alexandra Midal. Errata Naturae. Madrid, 2022. 184 págs. 18,50 €

En este libro, la profesora Midal trata de vincular la ejecutoria criminal de H. H. Holmes, catalogado como el primer serial killer norteamericano, con la sociedad industrial en la que se produjo. La tesis de Midal es que Holmes, cuyo número exacto de crímenes se desconoce, fue una un ápice monstruoso del capitalismo de finales del XIX, el cual alcanzaría en Chicago una expresión particularmente funesta. Para sustentar dicha teoría, Midal acude a los paralelismos entre la fabricación “en serie”, entonces en proceso de perfección, y cierto orden y mecanización del crimen por parte del Holmes, que incluía la venta de cadáveres (recordemos el Frankenstein de Shelley o el célebre relato de Stevenson) a facultades necesitadas de materia prima.

Midal vincula la figura y los crímenes de Holmes a los inicios del diseño funcional

Este orden criminal tuvo lugar en el Holmes Castel, construido por el propio asesino para garantizarse una monstruosa impunidad, que contaba con ciertos adelantos técnicos (crematorio, paredes ignífugas, gas ciudad e incluso cámara de tortura). Adelantos que la autora encuentra indicativos de esta “fabricación de la muerte” que alcanzaría, como es sabido, una ominosa perfección en los campos de exterminio del siglo pasado. A esta conversión del hombre en mercancía -“despensa y herramienta” lo llamó Heidegger-, donde se incluyen igualmente los mataderos industriales, es a la que apela Midal para explicar la figura de Holmes, vinculándolo a los inicios del diseño funcional. Para Midal, pues, en el paso que va del Arts & Crafts de Morris al Ornamento y delito de Loos y los diseños industriales de la Bauhaus, se ha perdido cierto espesor moral del hombre, rebajado a factor de consumo y producción.

Desde luego, no se puede negar el interés económico de Holmes, estafador inescrupuloso y asesino desprejuiciado. Pero no es ahí donde reside su peculiaridad de serial killer (los pistoleros del far west tampoco lo eran), sino en la arbitraria delectación con que produce la muerte. Midal, que cita oportunamente a De Quincey y su Del asesinato considerado como una de las bellas artes, lo hace sin embargo para subrayar la naturaleza estética de su ensayo. Este esteticismo de De Quincey, tan humorístico, tiene no obstante una función muy clara: preguntarse acerca de la percepción artística del mal y de la idea misma de un mal “puro”. En su Post-scriptum de 1854, De Quincey está muy cerca de encontrarlo en la figura de John Williams, quien “estableció su propia supremacía sobre los hijos de Caín”, con unos crímenes ocurridos en 1812. El mal puro llegaría mucho más tarde, ya sin el intermedio lucrativo de Williams, con la arbitraria brutalidad que muestra, en agosto de 1888, Jack the Ripper. En el Destripador no hay interés alguno, salvo el de provocar el terror y el de disponer, como un dios arcaico, de la vida ajena. ¿Por una cuestión, digamos, estructural, como mantiene Midal? No cabe descartarlo. En cualquier caso, los crímenes del Destripador -como los de Holmes- tienen un agente primario: el tamaño colosal de las ciudades, el nuevo anonimato donde el individuo se diluye en la masa. Esto mismo es lo que Coleridge arguye a De Quincey a cuenta de los crímenes de Williams. Y esta misma impunidad es la que exhibe el Destripador cuando nos reta irónicamente: “Catch me if you can!”. También en lo concerniente a Holmes, ese parece ser su inagotable caladero: mujeres emigradas, gentes de paso por su hotel, empleados y socios de oscuro pasado. Ahí es donde Holmes ejercerá su sobrecogedor e intolerable magisterio.

Por otra parte, esa prospección artística del Mal es la que encontramos en Goya, y la que justifica el Allá lejos de Huysmanns (1891), donde se novelan los crímenes del mariscal Gilles de Rais, lugarteniente de Juana de Arco. Es a este criminal puro (o a la Condesa sangrienta, Erzsébet Báthory), a quien recuerda Holmes con su edificio acastillado, sus hornos y mazmorras. También a los libertinos de Sade, quienes comenten sus sevicias protegidos por altos e impenetrables muros. Es, entonces, en la literatura gótica de Lewis, de Walpole, de Radcliffe, llena de celdas y amenazas, donde acaso hallemos el imaginario último de ese Holmes Castel en el que estafador se lucraba al tiempo que el asesino se entregaba a su diabólico apetito.