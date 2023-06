...el país de la lectura”

Ficha 'Sobre la lectura'. Marcel Proust. Traducción de Pedro Ubertone. Libros del Zorzal. 128 páginas. 12,90 euros.

EL lector avisado colegirá pronto que Sobre la lectura viene a ser, en gran parte, un anticipo de esa catedral literaria de siete arquivoltas que es A la busca del tiempo perdido. El recuerdo de las lecturas en la infancia (reflejadas aquí en el disfrute de El capitán fracasa, de Theóphile Gautier) no es si no un heraldo, como bien ha visto Mauro Armiño, de las primeras páginas de Por la parte de Swann. Proust nos habla del ámbito “decorativo” de la lectura, donde el influjo de los objetos de su cuarto, las estancias en la casa rural de Illiers, el campaneo de la iglesia cercana que “toca para toda la ciudad las horas de insomnio de los muertos y los enamorados”. La lectura, pues, halla su abrigo en el ámbito que le da su íntima incandescencia.

De ahí el fraseo longuilíneo e imbricado, donde se presta atención al detalle en apariencia nimio, pero que deviene en arista espiritual, y que se encadena a otra frase, modelando así un lenguaje sensitivo, obrado en la sagrada inutilidad de la lentitud y la observación. “¿Quién no se acuerda como yo de aquellas lecturas hechas en tiempo de vacaciones, en las que se escondían sucesivamente esas horas del día que eran lo bastante apacibles e inviolables como para poder darles asilo?” Era el tiempo en el que tiempo mismo ganaba otra dimensión de eternidad, mientras la existencia parecía ya como un anticipo del retorno. De ahí que tanto molestaran las vulgaridades del mundo mortal, como la hora del almuerzo o cualquier otra convención familiar.

No obstante, Sobre la lectura no es sólo una exaltación de la atalaya y de la soledad libresca. Hay también, de fondo, un ensayo sobre la verdadera cualidad de la lectura y una teoría estética, que no olvida la deuda con John Ruskin (citado de hecho en algún que otro pasaje). Proust veía que el poder de nuestra sensibilidad e inteligencia sólo podíamos desarrollarlo en nosotros mismos, en las profundidades de nuestra vida espiritual. Y la lectura, como “contrato con las otras almas”, ayudaba a forjar la educación de los “modales del espíritu”. El peligro de la lectura se halla cuando, en lugar de despertarnos a la vida personal del espíritu, tiende a reemplazarla.

Por todo ello, más allá del señuelo autobiográfico, Sobre la lectura trata de dar respuesta a lo más acuciante: ¿qué hacemos cuando leemos?