El pormenor humano

La ficha Historia de los perdedores. Luis E. Íñigo Fernández. Espasa. Barcelona, 2022. 464 páginas. 21,90 €





En cierto modo, la evolución y la existencia misma de la Historia, como disciplina, es el viaje de un cronismo de los grandes hechos, desde Heródoto a Von Ranke, a esta Historia de los perdedores que ensaya aquí el profesor Íñigo Fernandez y que no es sino un breviario de los desfavorecidos en todo tiempo y lugar. Esto no excluye, lógicamente, a nuestra moderna sociedad globalizada; pero encuentra su lejano comienzo, según Fernández, en la extinta aventura del Neandertal, cuya existencia, en absoluto rudimentaria, se vio eclipsada ya por nuestra especie.

Esta 'Historia de los perdedores' no se entiende sin la escuela de los Annales y la microhistoria de Ginzburg

Esta atención a los postergados de la historia no debe desvincularse de esa historia “menor” que comienza, por ejemplo, en Huizinga, y que luego continuaría en la escuela de los Annales y en la microhistoria de Ginzburg. En dicha forma de historificación, no son solo los “grandes nombres”, sino sucesos y manifestaciones de todo orden, los que concurren para ofrecer una visión, a un tiempo más compleja, más profunda y más versátil, del acontecer histórico. Ello no obsta para que el historiador pueda quedar al margen de tal proceso. Al plantear la historia como una cenefa de perdedores, al escoger unos perdedores y no otros, al distinguir como perdedores a unas determinadas fracciones de la sociedad, el historiador ya está revelando su particular atalaya. Y es la solvencia con que sustenta dicha mirada, la que fortifica o no su particular indagación histórica.

En tal sentido, Íñigo Fernández ofrece un ancho muestrario de perdedores, que incluye al campesinado y la esclavitud del mundo antiguo; pero también a brujas, herejes, a razas perseguidas, templarios, pecheros, nativos americanos y contrailustrados del Viejo Mundo... Y así hasta llegar a obreros, ancianos y mujeres, a homosexuales, a pueblos colonizados y a la globalización que hoy mismo nos concierne y nos habita. Esta forma de historiar, ya señalada, se da la mano con otra historia más individual o más biográfica, cuando aborda la figura de un perdedor impar como es el césar Carlos, Carlos I de España (recordemos las excelentes obras de Braudel y Fernández Álvarez), a quien el profesor Íñigo Fernández define aquí, no solo como “el nuevo Carlomagno”, no solo como el “último emperador del mundo”, sino como el dueño de un colosal fracaso.