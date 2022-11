El tiempo y su escritura

La ficha Los días sagrados. Ignacio F. Garmendia. Athenaica. Sevilla, 2022. 212 págs. 20 €





Se me dispensará de nombrar aquí a los muchos y buenos escritores que pueblan esta casa; pero no así de destacar este oficio híbrido del escritor de periódicos, que parece vivir urgido por la actualidad, pero cuyo venero es, fatalmente, otro. Incluso el articulista más permeable a lo episódico, no deja de disponer lo sucedido en la cantería mayor y más legible de lo histórico. Esto significa, en última instancia, que al escritor no le es dado prescindir del curso de sus días. Pero también, y por igual motivo, que es en ese devenir donde el escritor hallará la gema melancólica en que se sustancia cada época. Este es, sin duda, el caso de Ignacio F. Garmendia, destacada firma de estas páginas, quien ha querido reunir, muy oportunamente, algunas de sus “Postrimerías” en un volumen, con el significativo añadido de un relato, que también vio la luz en los diarios del grupo Joly, y cuyo título no es otro que “El sueño de Grecia”.

El articulismo no tiene por qué rendir sus gallardetes a la cronología más inmediata

Como digo, los artículos de Ignacio F. Garmendia tienden a eludir el más inmediato fragor de lo noticioso, para elevarse y otear, ya sin el ruido de la fusilería, algunos aspectos perdurables que atañen a la actualidad del mundo. Uno tiene muy sabido, como aficionado a estas cuestiones, que el gran articulismo no tiene por qué rendir sus grímpolas y gallardetes a la cronología más ardiente; pero sí debe dar noticia del hombre que la espera, la soporta, la sueña o la padece. Como ejemplo de cuanto digo, básteme recordar a uno de los grades escritores del XX, cuya obra vino dada, mayormente, en formato periodístico, sin que por ello existiera en su autor una acusada tendencia al teletipo. Me refiero al escritor gallego Álvaro Cunqueiro, quien fuera, entre otros muchos oficios vinculados a la rotativa, director del Faro de Vigo. En Cunqueiro fue la imaginación y no la glosa política -una imaginación que participaba de las dos grandes tradiciones europeas- la que le dio su rubro de grandeza. Por idénticos motivos, cuanto haya de perdurable en estas “Postrimerías” se habrá escrito a la orilla de la actualidad, pero muy próximo al acontecer, a la propia intimidad de lo humano. Decíamos también que las “Postrimerías” se recogían oportunamente, y ello por una cuestión inadvertida, pero sustancial: es en este formato aglutinante donde al lector, y al propio autor, se le revelan los temas y las recurrencias de las que se abastece y en las que se sustenta su obra.

Este fondo literario adquiere así un nuevo sentido, desde el que se recorta, con mayor nitidez, la figura del escritor. E insistimos en el membrete de escritor -escritor dueño de una escritura compleja y matizada, de noble arquitectura-, por cuanto hemos señalado hasta ahora. Desde el siglo XIX y antes, una parte sustancial de la literatura se dio bajo el formato del artículo, del relato, de la crítica y del folletín, auspiciada por las grandes o pequeñas cabeceras de diarios, semanarios y revistas. Sería vano insistir en la radical importancia que las publicaciones periódicas tuvieron, desde primeros del XVIII, para el pensamiento europeo. También en lo que se refiere a dos aspectos cruciales del mundo contemporáneo: la difusión de las obras y la creación del gusto. Es en este sentido donde cabe situar, por añadidura, el relieve literario de Ignacio F. Garmendia; tanto en sus funciones de crítico, como en la de sosegado opinante, perspicaz, humano y cultivado, el escritor del mundo contemporáneo (incluso el de esta posmodernidad airada que hoy atravesamos), ha sido un escritor, en buena medida, vinculado a los medios de comunicación, y en particular, a este medio, óptimo para la reflexión y el escrutinio, que es el periódico.

¿Cuáles son, por otra parte, los temas predilectos, los asuntos recogidos y escandidos por Ignacio F. Garmendia en Los días sagrados? El lector leal ya los habrá adivinado. Son los dones, los afectos, la literatura, las tradición, la necesaria rectitud del hombre. También el tiempo y la ejemplaridad y el amor a la obra bien hecha. Son temas, como se ve, que atañen a todos y que nos llevan, inadvertidamente -de la anécdota a la categoría, como quería el maestro d'Ors- en esa onda mayor y misteriosa que es la memoria.