La voluntad ausente

La ficha Yo, comandante de Auschwitz. Rudolf. Höss. Introducción de Primo Levi. Trad. Juan Estaban Fassio. Arlanza. Madird, 2022. 312 págs. 20,95 €





Arlanza reedita esta obra, entre confesional e inane -pero infinitamente monstruosa- de Rudolf Höss, a los setenta y cinco años de la ejecución de su autor. Es la tercera edición en español, desde la primera en El Aleph en 1979, y cuenta con un prólogo de Primo Levi, firmado en marzo de 1985, cuya sencilla clarividencia no dejará de sobrecoger al lector en dos sentidos muy divulgados: el carácter impersonal y burocrático de tales crímenes (de los que Primo Levi fue víctima superiviente), y la disipación en el tiempo de tal horror, hasta el punto de negársele paulatinamente su relieve e, incluso, su existencia. El antisemitismo es una robusta realidad que alcanza a muy diversos campos políticos, y no es infrecuente tropezare con libros -y en consecuencia, con intelectuales- que auspician todavía alguna forma de negacionismo. A esto añade Levi una verdad tan imperecedera como urgente: “Hoy se derraman muchas lágrimas sobre el fin de las ideologías. Me parece que este libro demuestra, de manera ejemplar, a qué puede conducir una ideología que es aceptada con la radicalidad con que los alemanes asumieron las ideas de Hitler, y de los extremistas en general”. Este es, sin lugar a dudas, uno de los nudos principales con que se urden las presentes páginas.

El fundamento de Höss es la jerarquía, aplicada a un bien mayor, superior en todo caso al individuo, como es la salvación de Alemania

Existe, pues, como recuerda Levy, una voluntad declinante y gereralizada, sobre la que se construye cierto ideal burocrático del exterminio. A la obediencia debida, se suma una idea impersonal y mecanizada de la muerte (Höss confiesa su repugnancia y su inquietud ante el castigo físico a los prisioneros o el abuso de los mandos), que conocemos igualmente por Eichmann o por Capesius, y cuyo fundamento es la jerarquía, aplicada a un bien mayor, a un bien último, superior en todo caso al individuo. Este bien superior, como el propio Höss recuerda, es la supervivencia de Alemania, amenazada mortalmente por el sionismo. El lector curioso de las argucias del Mal ya conoce la expresión que Hannah Arendt aplicó a esta fórmula criminal, hija de las ideologías de masas que abrumaron el XX y que el orbe soviético, según recuerda el propio Höss, practicaría con variaciones. En dicha expresión, “la banalidad del mal”, Arendt quiso resumir la figura de Eichmann, glosada en sus artículos para el New Yorker, entre febrero y marzo de 1963, y que luego se recogieron bajo el título de Eichmann en Jerusaslén. También Höss ensayaría en sus páginas un boceto de Eichmann, más enfático y brillante. En ambos casos, sin embargo, lo que se induce es un desmayo de la voluntad -aquel miedo a la libertad que diagnosticaría Fromm- bajo el cual busca amparo y redención la figura de estos criminales, cuyo mandato superior no encontró sino tedio y adversidades burocráticas en la extinción de millones de personas.

Hay, no obstante, un aspecto en esta disipación de la responsabilidad que obra en contra de su naturaleza exculpatoria, y que Levi señala de pasada en su Introducción: cuando Höss presenta la estructura carcelaria y represiva de la que era responsable como una suerte de hecho inamovible, como una especie de calamidad natural a la que todos, incluido él, debían doblegarse, no deja de subrayar, sin embargo, la crueldad y el desprecio con que los prisioneros se tratan unos a otros, y de modo particular los judíos. Digamos, pues, que Höss confía a ese carácter superior, inevitable, de los hechos la demostración de dos verdades sugeridas en su biografía: la naturaleza benévola de su actuación, incluso en las situaciones más dramáticas, y la iniquidad atávica que mora -y se revela entonces- en la raza semita. Lo cual implica que Auschwitz no haría sino precipitar una verdad latente y veterotestamentaria que justifica, al cabo, sus crímenes.

Que estas apreciaciones vengan expresadas sin énfasis alguno; vale decir, que se muestren inadvertidamente, no hacen más que corroborar esa profunda concepción del mundo, asentada en Höss, donde la víctima es un predador emboscado y donde el victimario es un verdugo involuntario, trémulo y afligido. Fenómeno, por otro lado, que nos conduce a un hecho tan paradójico -y tan lógico- como patente: la reiterada conmiseración de Höss hacia su propia y ordenada barbarie.