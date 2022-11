Aliassime guía a Canadá a la final de la Copa Davis ante Australia

Australia-Canadá, es la final de la Copa Davis de Málaga. En los últimos 13 años sólo se había ido de Europa una vez (Argentina en 2016) la Ensaladera y volverá a hacerlo en esta ocasión. Desde la Costa del Sol a Ottawa o Canberra. En Canadá no la han visto nunca y en Australia, dominadora total en los años 50 y los 60 del pasado siglo, desde el 2003. En algún sitio muy lejano de la sede será un día muy feliz para el tenis local.

El nombre es Felix Auger-Aliassime, convertido en una pantera devoradora. Tras subsanar otro traspié del errático Shapovalov, se echó definitivamente el equipo a sus espaldas para jugar el doble. Y dio un recital. No cedió un saque en toda la tarde, sólo dos bolas de break en el último juego del partido, que recuperó. Lleva seis sets jugados y seis ganados, siguiendo la tendencia de un tramo final de año en el que enlazó 16 victorias para ganar tres torneos (Florencia, Amberes y Basilea) en pista cubierta. Instalado como número seis del mundo, está haciendo honor al prurito de ser el mejor jugador por ranking en Málaga. Su duelo este domingo con De Miñaur apunta como algo tremendo.

Las dos primeras eliminatorias de esta semana en Málaga no llegaron al doble, pero las cuatro siguientes sí. Y ahí Italia y Canadá pusieron toda la carne en el asado. Cual cid campeador, Matteo Berrettini, que había anunciado a finales de la semana pasada que sería baja por una lesión en el pie izquierdo pero que acudiría a apoyar al equipo. No fue sustituido, así que seguía entre los cinco inscritos. No se veía para un esfuerzo individual, pero la explosividad en el doble disminuye y el tenista romano, finalista de grand slam y Top 10 frecuente en los dos últimos años, decidió echar el resto formando pareja con Fognini. Enfrente, algo parecido. Después deque Shapovalov perdiera los dos individuales y de que Aliassime ganara sus dos partidos silbando, se pactó que el primero de jara su lugar al segundo, formando dúo con Pospisil.

Al desempate se había llegado con la victoria de Lorenzo Sonego, uno de los hombres de estas finales de la Copa Davis. Ganó a Tiafoe en cuartos y a Shapovalov en semifinales, dos Top 20 que se rindieron al sólido jugador turinés, no un dechado de talento pero solvente con su saque y sin equivocarse demasiado. En un partido maratón, de tres horas y 15 minutos de tres sets disputadísimos, Sonego horadó la cabeza de Shapovalov, el punto flaco del tenista nacido en Tel Aviv, con una zurda con talento por arrobas. Pero no se puede perder un partido así con dos dobles faltas consecutivas con 30-30 y 5-4 en contra. Previamente, Sonego había sacado un primer set en el tie break en el que se sobrepuso a un quiebre rival en el primer juego y había mostrado algo de debilidad cuando dominaba 5-2 en la muerte súbita del segundo para perder cinco puntos consecutivos y la manga. En el definitivo supo esperar su momento para firmar otra victoria tremenda.

Aliassime volvió a dejar claro ante Musetti por qué es el mejor jugador por ranking de esta edición. Fue un ejercicio de demolición, 6-3 y 6-4. No cedió el canadiense de raíces africanas ninguna bola de break en ningún momento y el talentoso tenista de Carrara, allá donde el mármol milenario, se desesperaba. No ha competido demasiado bien en los duelos ante Fritz y Aliassime, los dos Top 10 de esta edición. Es su salto pendiente, porque tiene los golpes, un revés a una mano de seda, pero le falta un hervor.

En la decisión, Aliassime demostraba que un jugador de individuales también puede ser determinante en el doble. El canadiense tiró en el primer set de Pospisil. Recuperaron un break temprano y en la muerte súbita no perdonaron con un 7-2 para ganar el primer set. Igualmente, en el segundo Italia rompió a Pospisil, pero Canadá le dio la vuelta. Los transalpinos intentaban cargar todo el juego posible sobre Pospisil para evitar la intervención de Aliassime, que era demoledora. Pero la táctica no era infalible y con 5-5 se llegó a un 0-40 y un resto de Aliassime que dejó pasar Berrettini creyendo que iba fuera acabó con el break. Cedió dos bolas de rotura el número seis del mundo, pero lo solventó con dos servicios fabulosos para meter a su selección en la final de la Copa Davis, como ya hiciera en 2019, entonces en Madrid ante España. Ahora será ante Australia en Málaga. Un duelo en las antípodas.