Azpilicueta y la lección aprendida en el Chelsea

César Azpilicueta comparó el momento de incertidumbre que vive la selección española en la Eurocopa 2020, tras dos empates y con la obligación de ganar a Eslovaquia, con su temporada en el Chelsea, recibiendo críticas en enero y acabando el curso conquistando la Liga de Campeones.

La voz autorizada de Azpilicueta, por sus experiencias en la selección española y como capitán del Chelsea, analizó la situación por la que atraviesa un grupo jóvenes de jugadores en la Eurocopa tras un inicio inesperado. Lanzó mensajes de unión pero, a la vez, de realidad, sin situar a España entre las favoritas y con una fórmula a seguir para crecer en el torneo.

"La lección es no rendirse. Mucha gente te da por muerto, lo he vivido esta temporada en el Chelsea que en enero nos daban fuera de la Champions y del objetivo de acabar los cuatro primeros en la Premier. No rendirte te hace aprender, saber que hay que luchar hasta el final", manifestó.

"Tenemos un objetivo muy claro y tenemos que luchar. No te puedes dar por vencido por no ganar los dos primeros partidos. No podemos darnos por muertos, hay que aprender a mejorar y remar todos en la misma dirección porque esto es muy largo", añadió.

Azpilicueta dejó en público el mensaje que traslada dentro a sus compañeros como uno de los jugadores con más experiencia. "No estamos en la situación que esperamos pero lo que digo a mis compañeros es que en el mundo del fútbol no siempre tienes lo que puedes esperar, hay que estar preparado para las adversidades y ahora mismo estamos vivos, dependemos de nosotros mismos. Hay que ser humildes, autocríticos y saber que podemos mejorar", dijo.

Por eso, el defensa resaltó la importancia de estar "mentalizados" para una auténtica final el miércoles ante Eslovaquia. "Es un partido de vida o muerte, hay que ir con confianza porque tenemos hambre para sacarlo adelante".

"El vestuario está con muchas ganas de que llegue el partido", argumentó. "Nos encontramos en una situación que nos habría gustado que fuese mejor con 6 puntos, no ha sido así pero lo tenemos en nuestra mano y lo importante en el fútbol es depender de sí mismo. Jugamos en casa y es como una eliminatoria. Hay cosas que tenemos que analizar y ser consecuentes con ellos", apuntó.

En esos aspectos del juego que España no ha hecho como debía, César apuntó a la falta de eficacia en las dos áreas. "No nos han llegado muchas veces pero las situaciones han sido de peligro. Con el control de juego y posesión podemos controlar mejor las situaciones de contraataque. Del dominio tenemos que crear ocasiones y que nos creen las menos posible. Tenemos que ser sólidos en ambas áreas porque el fútbol se decide por pequeños detalles. Nos ha faltado efectividad", analizó.

El navarro fue una de las novedades de la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa pero aún no ha tenido minutos. Para Azpilicueta, todos los citados están en condiciones de entrar para ayudar. En su caso, es suplente de un jugador que es lateral, como Marcos Llorente, al que mostró todo su apoyo. "Vengo con el objetivo de aportar el máximo al equipo. Me ha tocado animar desde el banquillo, Marcos es un portento que ha hecho una temporada espectacular. Se adapta a la posición, es verdad que en el Atleti ha jugado más como centrocampista pero está en un gran estado de forma. Desde mi posición ayudarle y a tope con las decisiones del míster", aseguró.

A España no le ha faltado "actitud" ni "esfuerzo" según Azpilicueta, que reconoce que es un grupo joven, en crecimiento. "Hay mucha gente joven en el grupo en su primera fase final con la absoluta pero de todo se aprende y hay que aportar el máximo", analizó.