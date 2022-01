El Betis-Sevilla de la Copa, suspendido por el lanzamiento de un palo desde la grada

La Federación Española ha decidido sobre las 22:50 la suspensión definitiva del partido que estaban jugando el Betis y el Sevilla, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. El impacto de un objeto en la cabeza de Joan Jordán obligaba al ente a detener el encuentro y tomar esa decisión, a la espera de lo que ahora dictamine el Comité de Competición, respecto a la posible reanudación del encuentro y en qué condiciones.

La incógnita era absoluta respecto a la reanudación o no del derbi que se estaba jugando en el Benito Villamarín, que se había parado después de que un palo de plástico golpeara a Joan Jordán en la cabeza después del gol de córner directo lanzado por Fekir. La situación se produjo justo al lado del árbitro De Burgos Bengoetxea y éste, después de unos minutos de duda, mandó a todos los futbolistas al vestuario.

Los futbolistas del Sevilla se iban algunos minutos después al interior de los vestuarios después de que Joan Jordán manifestara unos síntomas de mareo y fuera atendido por los médicos de la entidad sevillista.

Por el lado contrario, los jugadores del Betis se quedaban en el banquillo e iban cambiando su rictus conforme iban viendo en una tableta la situación que se había producido con el golpe en la cabeza a Joan Jordán.

Mientras, por los videomarcadores se iban emitiendo mensajes sobre la responsabilidad de los aficionados y las numerosas multas que le han llegado al club a partir de incidentes originados en la grada.

La incógnita es absoluta y está claro que no se sabe si se reanudará el partido o no. En caso de que no lo hiciera, la decisión le correspondería al Comité de Competición, que sería el encargado de dictaminar una fecha para el partido cabe suponer que a puerta cerrada.

Esta situación no es nueva en un derbi copero, ya que sucedió una cosa parecida cuando Juande Ramos, entonces entrenador del Sevilla, fue alcanzado por una botella y se suspendió el partido, que se reanudó semanas después en Getafe.

Objeto lanzado desde la grada

En el minuto 39 de la primera parte del derbi de Copa del Rey que enfrentaba al Betis y al Sevilla en el Benito Villamarín, un espectador ha lanzado una barra, probablemente de plástico, que ha impactado en la cabeza de Joan Jordán.

En ese momento el Betis estaba celebrando el gol del empate, marcado por Nabil Fekir, y el colegiado ha podido ver sin ningún tipo de problema el impacto del objeto en la cabeza del jugador.

Tras el revuelo inicial, el Sevilla al completo se ha retirado a la banda, donde seis minutos después, Jordán se iba al suelo y Lopetegui indicaba a su equipo que se marchase a vestuarios, mientras el Betis permanecía en el campo.

El trío arbitral también se ha retirado a los vestuarios donde se está decidiendo aún si el partido se reanuda o no. Quedaban por disputar seis minutos del primer tiempo de un derbi sevillano de Copa que estaba con empate a uno en el momento de la suspensión.

El último rumor, ofrecido por los periodistas de campo de Telecinco, propietaria de los derechos televisivos, es que parece que De Burgos Bengoetxea habría decidido la suspensión del partido.