El Cajasol Voley paga sus errores ante el Kiele Socuéllamos

Aún con la resaca de la victoria conseguida en el día de ayer ante el CV Sayre Gran Canaria, el Cajasol Voley se desplazaba a tierras manchegas para medirse a uno de los conjuntos más sólidos de la categoría, el CV Kiele Socuellamos, actual tercer clasificado en la Liga Iberdrola.

El 1er set comenzaba de forma muy igualada pero a partir del 7-7 el CV Kiele Socuellamos mostró su contundencia en ataque tomando una clara ventaja 13-8 que obligaba a José Manuel González “Magú” a agotar sus tiempos muertos.

Fue al saque de Judith Porras donde se recortaba distancias 14-11, por parte nazarena Winderlys Medina protagonizaba la aportación ofensiva, por parte socuellamina la internacional española Porteiro llevaba la voz cantante como viene sucediendo en toda la temporada, 16-15 se acercaba Cajasol, de ahí al 18-16 siempre con ventaja para el conjunto local.

El Cajasol entró al intercambio de golpes, reduciendo ligeramente la ventaja hasta el 22-21 que provoca tiempo técnico del conjunto local, llegándose 23-23 a los instantes finales de set que caía finalmente del lado local 25-23 tras 2 puntos de mucho nivel e igualdad.

El segundo set comenzó con la igualdad con la que finalizó el anterior, 6-6 en los primeros compases, con Judith Porras al saque el conjunto nazareno tomo la mayor renta hasta el momento 7-10 obligando a Chema el técnico local a pedir tiempo técnico, dos errores de ataque nazareno y un saque directo por parte local daban la vuelta al marcador 11-10, que se mantenía 15-12, 16-12 tras el error de ataque de Avie Niece, que hacía que regresara al campo nuevamente a Mireia Guilabert, con el 17-13 local, un set muy lastrado por los errores nazarenos que muy probablemente acusaron el desgaste del duro encuentro de ayer y el posterior desplazamiento, mientras tanto el conjunto local no bajaba el ritmo y con un cómodo 19-14 en el marcador llevaba el control del set, entraba al campo María Zambrano por Magui Frias pero no hubo reacción nazarena que veía como se desangraba en el marcador con un 23-16, un set muy lastrado por los errores no forzados por parte nazarena provocando un cómodo 25-16 para el conjunto Manchego.