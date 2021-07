Circunstanciales y decisivos

Hace un año, cuando debía disputarse la Eurocopa 2020, ni Pedri ni Koke ni Laporte ni Azpilicueta habrían figurado ni siquiera entre los 24 elegidos por Luis Enrique Martínez para el torneo; ahora son esenciales y determinantes en su esquema, revelados como protagonistas tan circunstanciales como decisivos.

EL FENÓMENO PEDRI

"Si yo fuera el entrenador del Barça, a Pedri me lo quedaba, porque cuando reciba una pelota y vean cómo se asocia comprobarán que es fantástico". Son palabras de Pepe Mel el 20 de junio de 2020, cuando el futbolista terminaba su cesión en Las Palmas. Ya había despuntado en Segunda, con 36 encuentros jugados, ni siquiera había debutado con la sub 21 ni había dado el salto tremendo del último curso hasta la Eurocopa.

Pedri es crucial para Luis Enrique. Con tan sólo 18 años, el futbolista más joven de la historia de la selección en disputar una Eurocopa lo ha jugado todo, cada instante, de menos a más, de las dudas de sus primeros dos duelos al impacto de los dos siguientes. Luce el '26', promedia un 91% de acierto en el pase (ha completado 277 de 305), de los que la mayoría (176) son de media distancia, y corre más que nadie en la selección, con 46,9 kilómetros en total. Es el tercero, a la vez, de toda la Eurocopa en metros recorridos.

EL INIMAGINABLE MOMENTO DE KOKE

La Eurocopa era una utopía para Koke, el capitán del Atlético de Madrid, en 2020. No había sido su temporada más reconocida ni reconocible, con los vaivenes que también sufrió su equipo, pero tampoco estaba en los planes del seleccionador. Ni de Luis Enrique ni de Robert Moreno. Ni de nuevo después del asturiano.

Desde el 11 de octubre de 2018, en la goleada por 1-4 a Gales (el tercer encuentro de la primera etapa de Luis Enrique), cuando disputó 45 minutos como recambio, hasta el 11 de noviembre de 2020, cuando reapareció como internacional frente a Países Bajos, desapareció de las convocatorias, ajeno a todo el recorrido anterior.

"El estilo de juego del Atlético (en esta temporada) me ha beneficiado mucho, porque hemos tenido más la posesión, hemos tenido más balón, hemos atacado mucho más, con gente más ofensiva...", incide Koke como una de las causas de su regreso a la selección para la Eurocopa.

LA ESPERA DE LAPORTE

Nacido en Agen, en Francia, Aymeric Laporte hizo todo el recorrido de crecimiento como internacional en las categorías inferiores de los bleus. Fue internacional sub 17 en once ocasiones; sub 18, en nueve; sub 19, en doce; sub 21, en diecinueve... Y ninguna como absoluto, aunque bien podría haberlo sido, convocado tres veces por Didier Deschamps pero sin minutos, a punto de ir a la Eurocopa 2016 hasta que se lesionó.

Convocado por última vez por la selección de Francia el 29 de agosto de 2019, tampoco jugó entonces, hasta que desapareció de los planes efectivos del entrenador, no de la teoría de que algún día podría ser citado de nuevo por Deschamps. "¿No ha jugado con nosotros? Podría haber sucedido, diez segundos habrían servido. Ha estado siempre en las prelistas de convocados, pero ha habido competencia para su puesto", exponía el técnico ya cuando Luis Enrique había elegido a Laporte, que, a su vez, había seleccionado jugar con España la Eurocopa.

LA 'SORPRESA' DE AZPILICUETA

La mañana del 24 de mayo hacía "un frío terrible" en Londres, donde el Chelsea preparaba la final de la Liga de Campeones cuando Azpilicueta recibió la noticia que aún aguardaba con la ilusión de un debutante: su regreso a la selección para la Eurocopa.

Presente en Brasil 2014, Francia 2016 y Rusia 2018, el lateral llevaba dos años y medio sin ser llamado ni por Luis Enrique ni por Robert Moreno. Siempre conservó "la esperanza", insiste Azpilicueta, que no disputó ningún minuto frente a Portugal, en el último amistoso.

Ni tampoco contra Suecia y Polonia, los dos primeros compromisos de esta Eurocopa. Apareció contra Eslovaquia (0-5) y prosiguió en el once contra Croacia (3-5), en el que marcó su primer gol como internacional. Ha ganado la competencia a Marcos Llorente en el lateral derecho, previsiblemente también ante Suiza.