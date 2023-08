Copa del Rey de Vela Mapfre: Borrón y cuenta nueva en las puntuaciones

Este jueves comienza la segunda y definitiva fase de la 41 edición de la Copa del Rey Mapfre, que será la que determine los ganadores de cada una de las ocho flotas admitidas y los absolutos de la división hándicap (ORC) y Monotipos (Club Swan, J70 y J80).

Las tres primeras jornadas disputadas han servido para configurar la clasificación general de cada flota, cuyo orden determinarán los puntos con los que cada barco accede a la segunda fase eliminando los que tenían hasta ahora. Una buena oportunidad para los barcos andaluces que no estén clasificados entre los cinco primeros puestos, y que de esta forma podrán liberarse del pesado lastre que suponen las altas puntuaciones con las que cuentan al estar en la parte intermedia y los últimos lugares de sus respectivas clasificaciones.

También hay que señalar con respecto a la flota andaluza la penalización sufrida por el Ybarra - Befesa de Arturo Montes, por un problema de medición en sus franco bordos. Le ha sido aplicada una penalización de un segundo por milla más que la que marca su certificado de medición. Esta penalización que le ha sido aplicada con carácter retroactivo y para el resto de las pruebas le ha supuesto bajar del segundo hasta el tercer puesto que ocupaba en la clasificación general de su clase Majorica ORC4.

El comité de regatas planteó un recorrido técnico (ceñida y popas) de 30 millas para las clases Majorica ORC 1 y 2 y de 25 para las 3 y 4. Mientras que las flotas de monotipos tanto los del Club Swan como los Herbalife J-70 y Sotheby's J-80 seguirán con sus clásicos barlovento-sotavento.

En cuanto a la jornada deportiva, los monotipos Herbalife J-70, Usama-Les Roches, de Pepequín Orbaneja, que navega bajo la grimpola del Marítimo de Sotogrande, ha completado las tres prueba con un tercero, un primero y un segundo, lo que unido a los tres segundos puestos del martes, le sitúan en la segunda posición de la general, por lo que afrontará la segunda fase con tan solo dos puntos, a uno del líder.

Dorsia, favorito en la división femenina de J-80

En la división femenina de estos monotipos que navegan en los J-80, si bien no cuentan con participación andaluza, el barco favorito Dorsia, sí tiene un copatrocinador de Andalucía, la cadena de supermercados granadina Covirán, fiel acompañante de la armadora Nuria Sánchez.

Victoria del Aifos de Felipe VI en ORC1

Analizando los resultados de los barcos andaluces, en la clase Majorica ORC1, tras la 30 millas del recorrido y una vez compensado los tiempos, la victoria ha sido para el Aifos con el Rey Felipe VI a la caña, que le sitúan tercero en la general, con tres puntos, a dos del Palibex, que solo pudo ser quinto, aunque sigue primero con un punto mientras que el segundo, From Now On, tiene dos puntos.

En cuanto a nuestro representante en esta clase, el Estrella Damm no ha tenido su día, tanto por condiciones de meteorología -nada favorables- como por navegación. No obstante se clasifica en octava posición con ocho puntos para la segunda fase, por lo que si estos días tiene sus condiciones todavía continúa con opciones de podio.

El Teatro Soho sigue dominando en ORC2

En la clase Majorica ORC2, al que no hay quien pare es al Teatro Soho Caixa Bank de Javier Banderas, que se ha apuntado una nueva victoria, ya lleva seis. Pero su enorme ventaja de 25 puntos, que le llevaría al segundo, se ha visto reducida a un solo punto con el segundo.

Sistema este injusto para los tres escalones del podio de cada clase, pero bienvenido para los que se clasifican desde el cuarto al último. La buena nueva es la gran regata realizada por el barco del CN de Sevilla Seabery Dralion, con Ignacio Zalvide a la caña, que se ha clasificado segundo y ocupa ese mismo lugar en la general con dos puntos a uno del hasta ahora intratable Teatro Soho Caixa Bank.

En cuanto al barco del RCN de Cádiz Escuela Taboga-Bufete Barrilero se ha clasificado en la 8ª posición, teniendo en cuenta que las condiciones de viento -10 nudos de media- no eran las suyas Emilio Guzmán su patrón entra en la segunda fase de la Copa con 8 puntos, los mismos que el puesto que ocupa en la general. De momentos los gaditanos están realizando un excelente papel, del que debían tomar nota algunos.

Las clases ORC3 y ORC4

La clase Majorica ORC3 con tres barcos andaluces. La cosa ha quedado prácticamente igual a la de ayer y no han aprovechado la oportunidad de subir puestos en la clasificación general de su clase. Los onubenses del Concesur -50 Años han sido décimos en la costera y ocupan la sexta posición en la general, por lo que afrontarán la segunda fase con seis puntos.

Los dos barcos del Club Náutico Puerto Sherry, Kapote Tercero y Vergara, siguen en los puestos 14º y 16º, los mismos del primer día y partirán con un total de 14 y 16 puntos respectivamente, eliminando las abultadas puntuaciones que les descartaban de cualquier posibilidad de mejora, mientras que con la nueva, y si lo hacen bien desde el jueves al sábado, podrían maquillar sus discretos resultados hasta ahora.

En la ORC4 al Ybarra–Befesa parece que le ha sentado bien la penalización impuesta por el jurado internacional de la regata, ya que ha sido primero en la regata costera. Esta victoria parcial lo ha colocado de nuevo segundo en la general, situándose a tan solo uno del líder, Just The Job. Los malagueños del MC Actives–Elamar, que ayer fueron cuartos, se colocan sextos en la general con 6 puntos, suprimiendo la pesada losa de puntos que le otorgaron sus DNF (retirado) y DNC (no salido) de la primera y segunda prueba.

Mañana se vuelve al formato habitual de recorridos barlovento/sotavento. Con todas las espadas en alto ya que un pinchazo en cualquiera de las clases condena casi definitivamente al que lo realice.