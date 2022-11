Coric supera a Bautista y deja a España al borde de la eliminación

La eliminatoria de España ante Croacia empezó torcida. Roberto Bautista perdió ante Borna Coric y España se queda al borde de decir adiós a la competición a las primera de cambio. El tenista croata, número 26 del mundo y en gran forma tras un segundo tramo de temporada en el que ha ascendido casi 200 puestos en el ranking para recuperar su nivel tras una lesión, fue superior a Bautista (23 del mundo), que apenas pudo tener un punto de break en todo el partido, sin materializarlo.

El ritmo de pelota de Coric, apoyado en un gran servicio que le permitía ser agresivo y dominar los puntos, era mayor. Bautista dejó algunas gotas de calidad, pero el empuje y la energía del croata, que ya fue campeón en la última edición del formato clásico, en 2018 estuvo varios puntos por encima. Después del break con 3-3, Bautista forzó un iguales, pero no se puso nervioso el contrario.

En la segunda mitad el duelo se equilibró algo más y los dos jugadores no tuvieron demasiados problemas para mantener el saque. La resolución se acercó a la muerte súbita, donde Coric no perdonó. Con 6-2 levantó Bautista dos bolas de partido, pero no hubo lugar a más.