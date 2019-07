Dani Ceballos se va cedido al Arsenal una temporada. Así lo ha hecho público el Real Madrid este jueves. El jugador militará en el club inglés hasta finales de junio de 2020.

"El Real Madrid y el Arsenal han acordado la cesión del jugador Dani Ceballos para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020", fue el escueto comunicado del conjunto blanco para anunciar la marcha del futbolista sevillano.

Por su parte, el Arsenal anunció la llegada de su nuevo jugador mediante un vídeo, un informe del jugador y una entrevista como nuevo 'cañonero', además de las declaraciones del que será su nuevo entrenador, el español Unai Emery.

💬 "The coach was the turning point in terms of me joining this massive club."📺 Watch @DaniCeballos46's first interview on Arsenal Player🇪🇸 #HolaDani