Diego Forlán se retira del fútbol

Diego Forlán deja el fútbol. El exjugador del Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid, entre otros, anuncia su retirada de los terrenos de juego a los 40 años. En recientes declaraciones a Telemundo el futbolista anunciaba su retiro futbolístico. "He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol".

También admite que uno de sus sueños era acabar la carrera en Peñarol, pero como él mismo comenta, "las cosas no se dieron". "Hubiera sido lindo para poder cerrar la carrera en Peñarol pero las cosas no se dieron y lamentablemente no llegaron a buen puerto las negociaciones y no se pudo dar pero me hubiera encantado".

El que fuera su compañero en la selección uruguaya Luis Suárez, publicó un tweet recalcando que fue un "sueño" jugar con uno de sus ídolos.

tanto dentro como fuera de la cancha, un sueño haber jugado con uno de mis ÍDOLOS. Serás siempre una LEYENDA en Uruguay. MUCHO ÉXITO EN TUS NUEVOS DESAFÍOS, AMIGO

El último equipo del uruguayo fue el Kitchee de Hong Kon. El futbolista consiguió la bota de oro en dos ocasiones y fue uno de los héroes de la UEFA del Atlético de Madrid en la 09-10. Su carrera futbolística es la siguiente.Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Internacional de Porto Alegre, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City y Kitchee.