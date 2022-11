España aparca a Alcaraz y Nadal para pelear la Copa Davis en Málaga

El equipo español fue el más madrugador en llegar a Málaga para jugar la Copa Davis. Marcel Granollers participó en los dobles de las ATP Finals en Turín, pero no llegó a semifinales y pudo estar desde el viernes. También las jugó Rafa Nadal, pero desde primeros de año le comunicó al seleccionador, Sergi Bruguera, que este año no competiría en la Davis. Lo que podría ser un dream team con el número 1 y 2 del mundo (Carlos Alcaraz y Rafa Nadal), algo que ningún país conseguía desde 1997 a final de temporada con Pete Sampras y Michael Chang (Agassi y Sampras lo serían más tarde pero no a final de año), es un equipo más terrenal, pero igualmente competitivo. Con Pablo Carreño (13 del mundo), Roberto Bautista (21) y un Top 10 en dobles (el citado Granollers). Completan Albert Ramos (39) y Pedro Martínez (62).

El equipo español al completo compareció en la sala de prensa del Martín Carpena en la víspera del arranque del torneo. La sombra de Alcaraz y Nadal evidentemente flota, pero se intenta transmitir ambición. Por ranking individual, sólo Canadá y EEUU son mejores al peso tras las últimas bajas.

"La pista es muy rápida, más que en Valencia en la anterior eliminatoria, y no nos favorece a nuestras características. Como en cada eliminatoria, hay buen ambiente y ganas de hacerlo bien. El hecho de que no sea round robin como en las dos anteriores ediciones no aumenta la presión, siempre en la Copa Davis. El tenis normalmente es knock out y estamos acostumbrados a eso", comenta el seleccionador español, Sergi Bruguera, dos veces campeón de Roland Garros y que alzó el título en 2019, en la primera jugada con el nuevo formato, que ahora se lima más.

"Piensas en todo. En los individuales, en los dobles, que son muy importantes ahora con un 33% del peso. Es lo más fuerte que tienen quizá los croatas, pero estamos trabajando en ello y en el caso de llegar ahí intentaremos hacerlo lo mejor posible. De momento ya tengo decidida cuál sería la pareja, pero prefiero guardármelo hasta el último minuto", dejaba el seleccionador abierta la puerta a expensas de lo que suceda, admitiendo que el equipo no es todo lo fuerte que pudiera ser: "Es evidente que cuando no puedes contar con el 1 y 2 del mundo pierdes fuerza, pero los cinco que están aquí tienen muchas victorias y han dado muchas alegrías. Con Carlos y Rafa sería muy fuerte, pero tenemos equipo para dar la talla y ganar".

Ante las ausencias, la primera raqueta española en Málaga es Pablo Carreño. Ha pisado el Top 10, ha ganado este año un Masters 1000 en pista dura y el año pasado le arrebató a Djokovic una medalla olímpica en un partido inolvidable. "Jugar la Davis es siempre diferente, jugamos en un equipo, disfrutamos y sufrimos juntos. Siempre es bonito, Carlos y Rafa no están, pero tenemos un buen equipo con Roberto, Albert, Pedro y Marcel. Es bonito ser el nombre uno de tu país, pero preferiría ser el dos o el tres y que ellos estuvieran aquí. Estoy preparado para ser número uno, los últimos años Roberto y yo jugamos muchas eliminatorias y lo hicimos bien y por qué no ganar", afirmaba el asturiano, que piensa que "no es que ganar sea más bonito o no ganar en grupo, pero se disfruta más, no estamos acostumbrados. El ambiente es muy bueno y ayuda. Por ejemplo, cuando ganamos en 2019 fue una sensación increíble aunque no jugué el día de la final. Lo sientes como tuyo, muy involucrado y la fiesta es más grande que cuando ganas solo".

La falta de jugadores resta espectáculo teórico pero puede favorece la igualdad y que haya sorpresas: "Está claro que aun habiendo varios Top 10 está todo muy igualado. Al no haber más se iguala un poquito más. El doble es muy importante y es una competición muy bonita porque no hay ningún favorito claro que destaque por encima. Hará que todas las eliminatorias serán bonitas y emocionantes. En el dobles son más favoritos, pero el individual son muy duros. Los singlistas podemos jugar a un buen nivel el doble y creo que está muy abierto", decía Carreño, que no cerraba la puerta a jugar también con Granollers.

"Son bastante más rápidas que en Valencia, igual no es la pista que pediríamos si nos dejaran elegir, pero al final tenemos días para adaptarnos, las eliminatorias serán duras. Tenemos la calidad suficiente para competir contra quien sea", afirmaba el doblista del equipo, Marcel Granollers, que ya estuvo en el trienio entre 2008 y 2011 en el que se ganaron tres ensaladeras.

La coincidencia con el Mundial de fútbol penaliza el foco mediático y justamente se juega el miércoles a la misma hora que el España-Costa Rica de Catar. Roberto Bautista, futbolero que estuvo en las categorías inferiores del Villarreal antes de decidirse por el tenis, expresa su punto de vista y anima al público a acudir al Carpena: "Una Copa Davis y en España no se ve todos los días, es un evento especial y muy bonito. A todos nos gustaría ver el partido de España en el Mundial y apoyarles desde la distancia pero creo que una Davis no se ve todos los días. Seguro que el Palacio estará lleno y vendrá a animar, seguro. Es una eliminatoria tan dura que les necesitamos".