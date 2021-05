Baja un clásico: Estudiantes desciende a la LEB

El Movistar Estudiantes puso fin a su década horribilis con el peor de los desenlaces, con el descenso por deméritos propios en la cancha y el triunfo del Bilbao Básket sobre el Joventut por 94-73, que permitió al cuadro vizcaíno agarrarse a la salvación en Miribilla y condenar al cuadro colegial, que le tocaba descansar en la última jornada. Tanto fue el cántaro a la fuente...

En los últimos diez años el equipo madrileño coqueteó demasiado con el descenso y al final lo ha conseguido. En las temporadas 2011-12 y 2015-16 perdió la categoría en las pistas, pero la recuperó en los despachos ante la imposibilidad de los equipos de la LEB de conseguir las condiciones impuestas por la ACB. En la temporada pasada no hubo descensos por la pandemia y no se acabó la competición, pero en el momento de la suspensión el Estudiantes era último de la clasificación con cinco partidos ganados y 18 perdidos.

Se puede hablar de mala suerte, de las muchas bajas por la pandemia y las lesiones (como casi todos los equipos), de las fugas (como las del ex NBA Juan José Barea), de que en el último partido el entrenador sólo tenía siete jugadores sénior para acometer el partido crucial... De las deudas que atenazan a la entidad y hasta de la tormenta Filomena que acabó con La Nevera del Ramiro como colmo.

Y también de que en diez años no han salido jugadores importantes de la cantera, de que no se ha sabido dar con la tecla adecuada para salir del abismo y de que no ha habido cambios en la estructura organizativa que pudieran relanzar al equipo.

Y todo esto con uno de los mejores patrocinadores de la competición y una gran masa social, cada día más desencantada pero fiel, detrás. El cántaro colegial fue demasiadas veces a la fuente y ha acabado por romperse. El Estudiantes ya no es equipo de la Liga Endesa y dejará de participar en una competición en la que ha estado desde 1957, desde su creación. La victoria del Bilbao en Miribilla, ante otro histórico como el Joventut fue la puntilla.

Se la jugaban los Hombres de negro y no fallaron, después de que el viernes Estudiantes perdiese en casa contra el San Pablo Burgos en un partido en el que tenía en su mano la permanencia. Pero perdió, pese a competir con muchas bajas, y lo dejó todo en las manos del Bilbao Básket, que se medía con un rival que no se jugaba nada en el encuentro, porque tenía asegurado el séptimo puesto y piensa más en el play off ante el Barcelona que en este duelo.