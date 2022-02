Genialidad en contra de Portillo

El canterano malaguista Portillo sigue dejando gotas de clase y fue verdugo del Málaga. Dijo en la previa que no celebraría un gol. Y no marcó, pero dejó un pase de alta escuela a Sadiq para habilitarle en el 0-1 definitivo que decantó el duelo para el Almería. Un control dentro del área, un caracoleo ante Lombán, al que selló para picarla y que el temible delantero nigeriano rematara. "Ha hecho un desmarque Sadiq al segundo palo y no le han seguido . El control de Porti y cómo ha centrado es una jugada de quilates. Le doy más mérito a los atacantes que deméritos a los defensores", decía Rubi, técnico almeriense.