Ibai Llanos, nuevo comentarista oficial de LaLiga

El streamer Ibai Llanos anunció hace una semana que abandonaba la empresa G2 para emprender su propio camino. Eso era lo único que se sabía por el momento. Tras unos días convulsos para el mundo youtuber y streamer, en el que el debate sobre el "exilio" a Andorra ha acaparado las portadas tras la marcha de Rubius, Ibai ha vuelto a marcar la diferencia.

Lo hizo en cuanto a posición cuando se hizo viral un vídeo en el que defendía que debían pagar más impuestos los que más tienen y ahora lo hace en cuanto a contenido. Ibai Llanos ha anunciado que narrará el Atlético - Valencia tras llegar un acuerdo con LaLiga y Movistar, que tiene los derechos televisivos de la competición.

"Estoy volando", dice Ibai en el vídeo anuncio en su canal de YouTube. El bilbaíno explica que no había dado el paso antes porque no veía las condiciones idóneas. "Me da miedo el público masivo de los equipos", confiesa, pero la posibilidad de narrar junto a Ander Cortés, su mejor amigo y compañero de aventuras desde que tenían cuatro años, además, desde casa con el soporte de Twitch, es "un sueño hecho realidad".

En la interfaz de Movistar se permite cambiar la narración a sonido ambiente o radio, ahora "El dúo vasco", como ha denominado el streamer a su tándem junto a Ander Cortés -junto al que además narraba partidas de e-sports para Movistar hace unos años- será una opción más en la interfaz de elección de narraciones en Movistar. Al ser una narración oficial contarán con estadísticas y resultados históricos de ambos conjuntos, con ello harán el prepartido.

Aún no es oficial, pero es posible que cada varias semanas Ibai y Ander cubran un partido de LaLiga, así lo ha dejado caer en el vídeo y así lo contó también la noche de este 21 de enero el propio Ander en su directo, en el que avanzó que seguramente será "cada tres semanas", más o menos, cuando salga este tándem a narrar partidos, al que además se unirá el también streamer Ulises Prieto. Asimismo, Ibai Llanos ha adelantado que en el postpartido habrá una sorpresa "que se hará viral en toda España, es algo que nunca se ha hecho en Twitch", habrá que esperar para ver qué nos tiene preparado el joven comunicador.

Además ha anunciado que su proyecto personal sigue adelante. El sábado aprenderá y se enfrentará a la nº1 del pádel a nivel mundial, Lucía Sainz. La jugadora visitará la pista de pádel de la nueva casa de Ibai, que retransmitirá la experiencia en directo desde las 7 de la tarde, en Tiwtch, y contará con la realización profesional estándar de un partido de pádel profesional. Para acabar con el arranque de su nueva etapa, el lunes se anunciarán cuatro nuevos integrantes al proyecto.