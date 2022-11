Italia convierte Málaga en una pequeña Roma para llegar a semifinales

La maratoniana jornada del jueves contuvo la primera eliminatoria que llegó al encuentro de dobles. Italia acabó tumbando a Estados Unidos por 2-1. Sonego había ganado a Tiafoe (6-3 y 7-6), Fritz hizo lo propio con Musetti (7-6 y 6-3) y la solución quedó para las parejas. El Australia-Países Bajos y el Croacia-España se habían resuelto por 2-0 y no se había podido contemplar aún a cuatro jugadores a la vez en la pista. El dúo formado por Fognini y Bolelli ganó por un doble 6-4 a Paul y Sock. La pareja estadounidense, una de las favoritas al tener a uno de los dos Top 10, Fritz, y también a un Top 20, Tiafoe.

La ausencia de las dos mejores raquetas transalpinas, Matteo Berrettini y Jannik Sinner, había hecho bajar enteros en las apuestas a los italianos, que ansían conquistar una Davis que no levantan desde hace 46 años (1976), en tiempos de Pietrangeli y Panatta. La densidad de jugadores italianos en el Top 100 jóvenes es vasta y hay fondo de banquillo. El ambiente en la grada en la primera eliminatoria matutina fue excelente. El anillo superior estuvo poblado por muchos colegios. Era el horario menos favorable en un día laborable y se optó por invitar a varios grupos de adolescentes que dieron colorido. Pero quienes apretaron fueron los italianos desplazados a Málaga, también hay no pocos residentes en la Costa del Sol. Una pequeña Roma en el Carpena para llevar en volandas a sus jugadores, con una charanga insistente, con tambores y ruidosa, detrás del banquillo italiano, en el que Berrettini, en un buen detalle desplazándose con el equipo aunque no pudiera jugar, lleva la voz cantante animando.

En la primera eliminatoria, duelo al sol entre Sonego y Tiafoe. Mucho juego de ataque, muchos aces (17 al final el italiano). Y también gestos retadores entre los dos protagonistas. Rompe rápido Sonego y mantiene el saque para colocarse 6-3. En la segunda manga, Tiafoe, que jugó unas espectaculares semifinales ante Alcaraz en el US Open, sube el nivel y mete mucha presión al italiano, pero Sonego tira de saque para solventar situaciones y llegar al tie break. Los dos tienen puntos de set y de partido, pero remata para ganar "Lorenzo, Lorenzo", como le gritan desde la grada.

El mismo grito vale para Musetti, un jugador estéticamente impecable, con un revés a una mano de los que van quedando pocos en la élite del circuito. Algo mermado, con tiras en los gemelos, el veinteañero deja detalles de mucha calidad, pero enfrente está Taylor Fritz, un Top 10 que llegaba repleto de confianza tras un buen tramo final de temporada, llegando hasta las semifinales de las ATP Finals en Turín. El quid del partido está en el primer set, que llega al tie break. Musetti despedicia un 5-3 y Fritz no perdona. El estadounidense rompe rápido en la siguiente manga y mantiene el break sin problemas para alzarse con el partido.

Así que se llegaba a la eliminatoria decisiva. El genialoide Fognini, un Top 10 antiguo ya veterano pero con mucha clase, se complementa con Simone Bolelli para romper dos veces mediados los dos sets y vacunar a unos americanos algo perdidos por un doble 6-4. "Italia, Italia", resuena en el Carpena. No está en el Mundial de Catar el equipo italiano, pero su equipo de Davis le hace mantener el orgullo.