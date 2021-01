Joan Plaza: "Vamos en la línea de ser cada vez más competitivos"

Joan Plaza lamentaba la prórroga que se escapó en Zaragoza: "Hemos jugado tres partidos en una semana, con dos victorias y una derrota por un punto en la prórroga, por lo que la línea que nos marcamos al llegar de ser cada vez más competitivos la estamos consiguiendo, competimos hasta el final y no bajamos la cara, incluso perdiendo algunos parciales somos capaces de volver al partido. Estamos orgullosos de la línea que estamos describiendo. ¿Quién ha merecido hoy, nosotros más que Zaragoza o más nosotros que ellos? No se puede decir ni una cosa ni la otra".

Se le preguntó sobre los sonidos para desconcentrar a los béticos en los tiros libres: "No es agradable oír pitidos y que la gente se levante en los tiros libres, pero no quiero excusas"

Habló con prudencia el preparador de esa polémica última acción sobre Ouattara: "Me han enseñado fotos sobre un posible contacto con Ouattara, pero los árbitros no pitan nunca contra nadie, hemos perdido por errores que hemos cometido antes, a nivel de falta ha habido igualdad y en mí no van a encontrar nunca este tipo de quejas".

Plaza cree que al Coosur Betis le falta un poco de instinto matador aún: "El equipo está siendo maduro para aguantar embestidas, aunque no maduro para cuando está 8-10 puntos arriba, volver a cargar para irnos a 15-16, y perdemos luego esas ventajas, pero nunca se despega del partido y araña para mantenerse en el marcador. Ellos en la posición de cuatro tienen mucha amenaza, pero hemos sido sólidos en rebote y hemos pasado bien el balón. Sólo queda felicitar al Zaragoza por la victoria".