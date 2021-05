Luis Suárez anima la fiesta

El Atlético de Madrid recibió ayer en su estadio, el Wanda Metropolitano, la copa del campeón de LaLiga 2020-21, obtenida en la última jornada tras ganar al Valladolid. El capitán rojiblanco, Koke, recogió la copa de la mano del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y la levantó ante un estadio Metropolitano vacío de espectadores, solo con las autoridades y familiares, mientras varios centenares de aficionados animaban desde fuera.

También acudieron al acto el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Pero la fiesta atlética dejó una gran noticia para los hinchas rojiblancos, la continuidad de Luis Suárez una campaña más. "¿El año que viene aquí? Sí. Sí. Seguro", respondió el uruguayo en una entrevista a Movistar sobre el terreno de juego. La imagen de sus lágrimas en Valladolid cuando conversaba con su familia tras ganar el título han recorrido todo el mundo. "Mi mujer era la que convivía conmigo en el día a día, en toda la situación que me tocó vivir el verano pasado, en tomar la decisión de abandonar el club que estuve muchísimos años", recordó. "Es difícil un cambio para una familia que tiene tres niños, que tenía toda una vida hecha. El sufrimiento del día a día, del cambio, es complicado. Ella sabe lo que yo trabajé para poder revertir la situación y demostrar que podía estar a buen nivel", explicó. "Mis hijos hoy en día uno van a cumplir casi 8, casi 11 y viven todo en su colegio, en sus amigos, hablan de todo, saben la forma que yo me fui, cómo me despedí del Barcelona, saben que era un cambio y me veían con muchísimas ganas de poder demostrar. Mi mujer siempre me apoyó. Por eso, son lágrimas de felicidad más que nada". En el Atlético, a su llegada, visitó Territorio Atleti, el museo del club en el Wanda Metropolitano. "Había un mural con un espacio y le dije que si me habían dejado el espacio ese para poner una foto mía para estar en la historia del club", rememoró.

Nuestra alegría no es completa por el fallecimiento de un joven atlético"

También Joao Félix expresó que está "contento" en el club rojiblanco, en el que seguirá "para hacer temporadas buenas y ganar más títulos", según afirmó en declaraciones a Movistar.

Por otro lado, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reconoció durante la entrega del título que su felicidad "no es completa" por el fallecimiento el sábado de un joven aficionado atlético de 13 años, en un accidente en la Plaza de Santa Ana de Madrid. "El 23 de mayo quedará en la memoria de todos los atléticos por conseguir nuestro undécimo título de Liga. Fue un día cargado de emociones, pero nuestra alegría no es completa por el fallecimiento de un joven atlético, una terrible desgracia que nos arranca a un miembro de la familia rojiblanca. Nuestro corazón está con él y sus familiares y amigos", dijo en el acto en el Wanda Metropolitano, mientras la afición rojiblanca inundó las calles de Madrid en sus coches para celebrar el título.