Mihajlovic tiene leucemia

El entrenador del club italiano de fútbol Bolonia, el serbio Sinisa Mihajlovic, anunció este sábado que tiene leucemia aunque seguirá en el banquillo, según aseguró la entidad. Mihajlovic compareció ante los periodistas para comunicar que tras algunos exámenes se le diagnosticó una "leucemia en forma aguda y agresiva, pero que se puede afrontar".

El entrenador serbio, jugador de Sampdoria, Roma, Inter y Lazio, no había acudido el pasado jueves a la localidad alpina de Castelrotto, lugar de concentración del Bolonia y ahora se conocieron los motivos. "He estado encerrado dos días en casa a reflexionar. He llorado, también con mis jugadores. Pero ahora solo quiero ir el martes al hospital y antes inicio, antes acabo", dijo.

El director deportivo del Bolonia, Walter Sabatini, explicó que Mihajlovic, que este año consiguió la permanencia del club en la Serie A, permanecerá en la sociedad hasta final del contrato y que seguirá siendo el entrenador. "Estaremos a su lado. El se queda en el banquillo. Va a derrotar a la enfermedad", agregó Sabatini.