El belga Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) murió tras sufrir un grave caída en el transcurso de la tercera etapa de la Vuelta a Polonia, informó su equipo. El ciclista, de 22 años, fue reanimado por el personal sanitario de la carrera y trasladado en ambulancia al hospital, donde falleció tras llegar en estado crítico.

En una jornada marcada por las lluvias intermitentes en el tramo entre Chorzow y Zabrze, Lambrechet perdió el control de su bicicleta y se estrelló con una alcantarilla de hormigón a unos 50 kilómetros de meta.

El belga fue reanimado y trasladado de emergencia al hospital de Rybnik, donde falleció en la mesa de operaciones, según aseguró Michal Sieron, portavoz del Hospital, al medio polaco dziennikzachodni.pl."Llegó al hospital en estado crítico y, desafortunadamente, durante la operación falleció", explicó Sieron al citado medio.

En la primera jornada, el español Luis Ángel Maté se cayó y recibió 50 puntos en la cabeza

En el mes de junio anunció su renovación por la escudería Lotto Soudal hasta 2021 con vistas a ser el corredor principal.

Nacido en Gante (2 abril de 1997), durante la primavera brilló de forma consistente, demostrando su condición de prometedor ciclista. Para el recuerdo, su cuarto puesto en la Flecha Valona, quinto en la Flecha Brabanzona y sexto en la Amsteld Gold Race. Se quedó a nada de vencer en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, en la que sólo fue superado por Julian Alaphilippe. En el Tour del Porvenir 2017, conquistado por el reciente vencedor del Tour de Francia Egan Bernal, Lambrecht fue segundo. Estaba prevista su participación en la próxima Vuelta a España por segundo año seguido. El pasado mes de junio, el belga renovó con el Lotto hasta 2021, con intención de ser un corredor con un rol principal en el equipo para las clasificaciones generales.

"La mayor tragedia posible que podría suceder a la familia, amigos y compañeros de equipo de Bjorg ha ocurrido.... Descanse en paz Bjorg", señala el equipo belga en su cuenta de Twitter.

Las condiciones de lluvia ya provocaron algún susto en jornadas anteriores. Sin ir más lejos, en la fecha inaugural de la Vuelta a Polonia, el ciclista español Luis Ángel Maté sufrió una importante caída que le provocó 50 puntos en la cabeza. "Hoy he pasado la noche en observación tras una caída en el Tour de Polonia. No hay fracturas aunque me tuvieron que aplicar 50 puntos de sutura en la cabeza para cerrarme las heridas. Perdí mucha sangre y lo más probable es que me tenga que quedar un par de días en observación. Ahora sólo pienso en descansar, en recuperar y en volver a montar sobre la bicicleta lo antes posible¡Muchas gracias a todos por vuestros mensajes!", explicó el ciclista madrileño, miembro del equipo Bora.

El fallecimiento de Bjorg Lambrechet eclipsó el desarrollo de la tercera etapa, en la que se impuso el holandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), que pasa a ser segundo en la general tras el alemán Pascal Ackermann (BORA hansgrohe), que amplía su ventaja a seis segundos tras finalizar detrás del de Heukelum.