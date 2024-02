Real Madrid - Valencia: Por KO técnico (95-76)

El intratable Real Madrid, al que hasta semanas antes de la Copa sobraban dedos de la mano para contar sus derrotas oficiales en la temporada, recuperó una versión más destructora de la que se vio en los cuartos de final ante el UCAM Murcia y demolió al Valencia Básket, un equipo que le había hecho partido tanto en ACB como en Euroliga en los dos duelos que se habían enfrentado. Medio tiempo duró el equipo taronja, engullido por una tormenta blanca. Suele pasar en los torneos coperos que es menos improbable la sorpresa en cuartos de final, cuando el equipo superior aún no le ha tomado el pulso a la competición. No sucedió esta vez. El Madrid es el equipo con el techo más alto de la competición. Son muchos años de una estructura de plantilla, con unos códigos y manera de actuar. Chus Mateo tiene cuadrado al equipo, ha vuelvo un Tavares que aún no está a su tope pero que es dominantes como nadie en Europa. Los viejos jerarcas, Llull, Rudy y el Chacho, siguen imponiendo mucho respeto. Y los que llegaron tienen mucha dinamita.

Después de que el Real Madrid saliera como un tiro con Campazzo repartiendo, el Valencia logró equilibrar poco a poco el partido, aunque las faltas de Davies, que estaba sosteniendo al equipo, le ponían problemas. Hubo una jugada clave en el partido. Arostegui encaró el aro solo tras un robo a falta de 40 segundos para el descanso y el mate se le salió. La respuesta fue un dos más uno de Musa y un triple de Hezonja. De un -1 se pasó al 48-39. La salida del descanso terminó de dar la puntilla a un Valencia sin muchas respuestas y con Davies algo desquiciado. Superó los 20 puntos de renta holgadamente el Madrid y ya gestionó bien la ventaja el cuadro blanco, con alguna sobrada sucia de Campazzo, al que los compañeros de profesión le han cogido la matrícula. Ganó el Real Madrid su última Copa en el 20, en Málaga, y quiere reeditar. Es el mejor equipo de la competición, pero a un partido...

Estadísticas