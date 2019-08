"Buscamos un plus de energía y agresividad en este Mundial"

Sergio Scariolo afronta el que será su segundo Mundial al frente de la selección española con el reto de conjuntar una plantilla capaz de suplir las ausencias de jugadores como Pau Gasol "y algún déficit físico y de experiencia", para lo que su receta se basa en que todos aporten "un plus de agresividad y energía". En una entrevista con la Agencia Efe a pocos días del inicio de la Copa del Mundo de China, el técnico italiano (Brescia, 1961) es muy consciente de que la lesión del mayor de los hermanos Gasol trastocará "bastante" el estilo de juego de su equipo.

-¿Como será la nueva selección que veremos en el Mundial? ¿Que rasgos la definirán?

-Esperemos que sea una selección eficaz. Desde luego será una selección que intentará jugar rápido, con mucha movilidad con el balón y sin él, que intentará compensar algún déficit físico y de experiencia con un plus de energía y de agresividad, y que buscará no esperar a los errores del rival sino intentar provocarlos con una actitud constantemente agresiva. Y, por supuesto, espero que sea competitiva, que es un poco la parte fundamental de nuestra identidad, de nuestro ADN, lo de entrar en el campo en cada partido con confianza y motivación y también con las ideas claras para poder ganar al rival que tenemos delante.

-¿Cómo afectará la ausencia de un referente en los últimos años como Pau Gasol? ¿Hasta qué punto puede modificar el estilo de juego del equipo?

-Lo modifica bastante, afectar esperemos que lo más mínimo. Esperamos y confiamos que otros jugadores que ya eran referentes lo sean un poco más, que jugadores que no lo eran den un paso adelante a la hora no tanto de ser referentes sino de ser fiables y de estar en el campo y competir con un número limitado de errores y con personalidad y carácter. Sobre todo, pediremos capacidad de concentración para saber jugar partidos de alta tensión, de alta importancia, con la cabeza muy metida en lo que están haciendo, no será cuestión de talento. Será más bien una cuestión de saber estar y de saber jugar junto al resto del equipo.

-El hecho de que sea un Mundial tan marcado por las ausencias de grandes figuras por lesiones o por renuncias ¿Abre más el abanico de candidatos al título?

-Yo creo que al final las selecciones afectadas por las lesiones son tres: EEUU, Canadá y España. Los demás, como mucho, tienen un jugador y eso nunca ha pasado en ninguna competición que una selección no tenga a un jugador fuera, yo creo que es un problema mucho más individual de EEUU, Canadá y España que de otros equipos, y esperemos que en nuestro caso, como decía antes, se consiga minimizar.

-Usted conoce el baloncesto estadounidense por su experiencia en la NBA ¿Qué piensa de quienes opinan que EEUU va con su tercer equipo?

-Cualquier opinión expresada desde el desconocimiento creo que no merece mucho comentario. Es obvio que Lebron James o James Harden no van a estar, pero es igual de obvio que si tuviéramos un conocimiento de la real cantidad de talento que tiene ese equipo -y nosotros lo hemos comprobado hace poco directamente en la cancha- nos daríamos cuenta de que hay talento de sobra.

-¿Con que resultado se volvería satisfecho para España?

-No pensamos en los resultados, nosotros pensamos en competir y en salir de la competición con la sensación de haber llegado realmente al límite de nuestras posibilidades. Eso es lo que buscamos, eso es lo que tenemos por delante y eso es lo que hemos hecho prácticamente siempre y es lo máximo que nos podemos exigir a nosotros mismos.

-¿Qué gana el equipo nacional con el hecho de que su seleccionador haya estado un año aprendiendo en EEUU en el equipo que, a la postre, fue el campeón de la NBA?

-Bueno, hemos tenido que hacer algún ajuste en nuestro juego. Obviamente hay cosas que he profundizado, cosas que nuestros jugadores que juegan en la NBA van haciendo, que hayan podido incorporar de una manera más completa a nuestra forma de jugar, no creo que mucho más.

Cada equipo es diferente, cada situación en diferente, el juego de la NBA es muy diferente al que se juega a nivel FIBA.

-¿Que le preocupa especialmente de su selección a pocos días de que empiece el Mundial?

-Nos quedan pocos entrenamientos, creo que tenemos que ir más hacia la competitividad, saber jugar los últimos segundos de posesión, los finales de cuarto, de partido, tener ya la capacidad de implementar un plan de partido, cosa que no hemos hecho hasta ahora porque no hemos preparado específicamente ningún partido desde un punto de vista táctico. Son cosas más de afinar y a nivel de forma física de jugadores. Hay pocos días pero cositas por hacer nos quedan.

-Usted, como entrenador, lo ha ganado casi todo. ¿No tener medalla mundialista lo motiva?

-No te puedo decir que sí en el sentido de que sientas sensaciones especiales que no sean las típicas cuando te acercas a una competición tan importante, tan bonita como puede ser un Mundial, un Europeo o una Olimpiada, pero siempre te gusta ir completando tu currículum, tu palmarés y ¡ojalá! Sé que sería una gesta extraordinaria para el equipo conseguir una medalla en este Mundial. La ambición y la ilusión tienen que ir de la mano con el realismo, pero si pasara sería algo indescriptible como emoción y como sensación de adrenalina de haber hecho un grandísimo trabajo.