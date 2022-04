Sobreesfuerzo sin recompensa del CW Sevilla

Pese a las dificultades, el C.W. Sevilla no bajó los brazos en ningún momento durante los dos partidos del fin de semana, pero acabó derrotado tanto en Sant Feliú (14-12) como en Bilbao (16-14).



En el partido del sábado en Sant Feliú, el mal comienzo de los sevillanos que perdieron el primer cuarto por 3-0 y llegaron a encajar un 5-0 de inicio incluyendo los primeros compases del segundo cuarto resultó decisivo para la derrota del C.W. Sevilla. Cuando no había transcurrido minuto y medio del segundo cuarto, Daniel García pidió un tiempo muerto tras el cual las tornas cambiaron logrando los de Hytasa un miniparcial de 0-3 y reduciendo las distancias hasta acabar ese periodo con 6-4 en el marcador.



El resto del partido se desarrolló ya con un marcador más estrecho, de hecho, nada más volver del descanso largo Iván Galindo logró acercar al C.W. Sevilla hasta un 6-5. Sin embargo, no fue hasta que faltaban dos minutos para el final del partido cuando el Waterpolo Sevilla alcanzó al Sant Feliú en el marcador (12-12). En esos dos minutos restantes fueron los locales los únicos que acertaron con la portería rival llevándose al final del encuentro los tres puntos por 14-12.



El domingo por la mañana tocaba visita al Claret Askartza que aunque había jugado también el sábado por la tarde empatando contra el C.N. Montjuic, no acusaría el cansancio de dos viajes seguidos. Empezó esta vez marcando el C.W. Sevilla con gol de Nico González y tras varios minutos sin variaciones en el marcador, en un intervalo de menos de 1 minuto los locales conseguían dos tantos, Ale Andújar devolvía las tablas al marcador (2-2). Finalmente el Askartza lograba al 3-2 al filo de la finalización del cuarto. El ritmo de goles rápidos continuó al comienzo del segundo cuarto que empezó con tantos para ambos equipos en el primer minuto y terminó con 6-4 en el marcador.



Nada más comenzar el tercer cuarto de nuevo Iván Galindo, tal y como ocurriera el sábado estrechaba las diferencias hasta el 6-5. Sin embargo, el resto del cuarto tuvo color local ya que Askartza consiguió hasta 6 tantos en menos de 6 minutos algo muy poco usual para la habitualmente segura defensa del C.W. Sevilla. Por la parte sevillana, Javi del Pino y Nacho Rodríguez conseguían los goles que suponían un 12-8 al final del cuarto.

Pese al cansancio acumulado y a viajar con una convocatoria de solo 12 jugadores, el Waterpolo Sevilla consiguió durante el último cuarto reducir las distancias a la mínima expresión en dos ocasiones, 13-12 y 14-13, pero los locales respondieron ensanchándolas hasta el 16-13 logrado por Xabier Pérez a falta de un minuto y medio para la conclusión. Casi sobre la bocina, Ale Andújar anotó el gol que suponía el 16-14 definitivo.



Tras estos dos resultados negativos, pero que garantizan en ambos casos el goal-average particular para los sevillanos, el Waterpolo Sevilla cae a la sexta posición de la tabla del grupo C y sale de las plazas del play off de ascenso a División de Honor. El próximo sábado, la U.E. Horta, con puesto ya seguro para esos play off pero que debe seguir puntuando para amarrar la primera posición del grupo, pondrá a prueba la fortaleza casera del C.W. Sevilla y sus opciones de seguir aspirando al ascenso.