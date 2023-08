La falta de viento complica el día en Palma

La bahía de Palma ofreció su cara menos amable y la lluvia caída a primera hora de la mañana hizo presagiar que el día iba a ser difícil meteorológicamente hablando. El Comité de Regatas, tras tener a la flota amarrada en las instalaciones del RCN de Palma, organizador de la Copa del Rey Mapfre, a las 12.30, arría el aplazamiento y la flota suelta amarras y pone rumbo hacia las tres áreas de regata donde van a competir.

Pero el viento se hace rogar y la primera salida no se da hasta las 15.10. Sopla un buen viento casí de Poniente (250º), un Llebeig, como lo definen los lugareños. Las tres áreas de regata dan sus respectivas salidas. Pero el viento parece que se entabla solo en el área donde navegan los monotipos Sotheby’s J80 y Herbalife J80, así como la clase Majorica ORC4.

Sólo los J70, J80 y ORC4 cumplen el programa entero

Finalmente las previones se cumplen y tras finalizar la primera prueba, el viento cae y las clases Majorica ORC1, 2 y 3 y los Swan 50 y 40 se quedan sin poder navegar la segunda prueba por mucho que los comités de cada área lo intentaran retrasando la salida hasta la hora tope marcada en las instrucciones de regata. Tan solo el área donde navegan los monotipos J70 y 80 y la flota ORC4 pueden cumplir con el programa.

En estas condiciones en la clase Majorica ORC1 donde nos quedamos sin nuestro representante andaluz, ya que el Estrella Damm, la rotura del mástil le ha dejado fuera de esta 41 Copa del Rey Mapfre, el Rey Felipe ha sido hoy cuarto y sigue 3º en la general con Palibex como solido líder.

Continua el paseo triunfal de los chicos de Javier Bnaderas a bordo del Swan 42 Teatro Soho Caixabank, que con el primero hoy, ya llevan 9. La suspensión de la segunda prueba del día, les va a impedir mejorar el récord de victorias parciales del Aifos, que lo tiene en 11. Suponiendo que continuen con su racha, solo podran igualarlo en caso que este sábado se puedan navegar las dos pruebas.

Su gemelo, el Seabery Dralion del CN de Sevilla, debutante en la Copa del Rey, continúa segundo, mostrando su regularidad con unos parciales de dos segundos y dos terceros en las cuatro pruebas celebradas. A los gaditanos del Escuela Taboga-Bufete Barrilero, el retirado de ayer y el 13º de hoy, lo relegan a la 12ª posición de la general de esta clase, en la que han tenido buenos resultados parciales entre los que destacan un segundo puesto.

Otros resultados de la representación andaluza

La representación andaluza de la clase Majorica ORC3, flota que también solo ha podido navegar una prueba, está encabezada por los del RCMT de Punta Umbría, Concesur-50 Años, en la tercera posición de la general, a tan solo 3 puntos del segundo. No le han ido muy bien las cosas hoy al Kapote Tercero, que con un 11º de parcial bajan desde el 10 puesto del jueves al 12 de ayer, el barco de Nacho y Álvaro González Camacho no ha tenido sus condiciones de viento y tácticamente era muy complicado acertar por la inestabilidad del viento tanto de dirección como de intensidad, no obstante, como todos los días lo han dado todo en el campo de regatas. El Vergara de Rafael Sanz, hoy a sido el 17º, ocupando el mismo puesto en la general de esta clase, con unos parciales de un 20º, un 15º y un 17º.

El incombutible Pepequin Orbaneja, armador del Usana-Les Roches, en la clase Herbalife J 70, con Luis Burgallo a los mandos, es segundo y continúa una dura competencia por el triunfo final con el Patakin, del que solo le separa un punto. Como muestra de la deportiva y enconada lucha por la victoria, valgan los resultados, el líder Patakin ha sido 2º y 1º y el Usana-Les Roches, 1º y 2º.

Para hoy sábado, último día de esta 41 Copa del Rey Mapfre, estan previstas dos pruebas, su celebración estará condicionada a dos factores, el principal, el viento, y el secundari, la hora límite para dar una salida que tiene que publicar en el tablón oficial de anuncio (TOA) el Oficial Principal de la Regata (POR) Gaspar Morey.