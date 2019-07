El boxeador ruso Dadashev fallece al no superar las lesiones que sufrió en un combate

El boxeador ruso Maxim Dadashev, de 28 años, murió este martes como resultado de las lesiones cerebrales sufridas en la pelea que perdió por nocaut en el undécimo asalto ante el puertorriqueño Subriel Matias el viernes pasado en el MGM National Harbor, en Oxon Hill, Maryland. Donatas Janusevicius, entrenador de Dadashev y quien estuvo con él en el Centro Hospitalario Prince George's de la Universidad de Maryland desde que fue trasladado tras la pelea, y el también entrenador Buddy McGirt, confirmaron la muerte del púgil del peso welter junior.

Ambos admitieron el peligro del boxeo, pero Dadashev no había mostrado nada anormal durante los entrenamientos para el combate contra Matias. Dadashev se enfrentó a Matías (14-0, 14 nocauts), de 27 años, en un duelo eliminatorio del título mundial welter junior por el derecho a convertirse en el retador obligatorio para el cinturón de Josh Taylor.

La pelea fue agotadora y Matías dominó. Conectó numerosos golpes poderosos a la cabeza y al cuerpo. Estaba adelante en las tarjetas de los jueces por 109-100, 108-101 y 107-102 después del undécimo asalto, cuando McGirt detuvo la pelea con Dadashev en el banquillo en una escena dramática. Después del asalto, McGirt le dijo a Dadashev en voz alta: "Voy a detenerla, Max. Max, te están golpeando demasiado".

Dadashev negó con la cabeza para indicar que no quería que el combate se detuviera, pero McGirt continuó: "Por favor, Max, por favor. Déjame hacer esto. ¿De acuerdo? De acuerdo? Mírame. Por favor". Dadashev volvió a negarse con la cabeza y McGirt dijo: "Si no lo hago, el árbitro lo hará. Vamos, Max. Por favor". McGirt no esperó otra señal de Dadashev. "Eso es todo, doctor", le dijo al médico en ringside. Luego se dirigió al árbitro Kenny Chevalier: "Eso es todo". McGirt dijo que primero pensó en tirar la toalla en el noveno asalto, pero sabía que tenía que detenerla después del undécimo.

Casado y padre de un niño

Dadashev (13-1, 11 KOs), casado y padre de un hijo, que era de San Petersburgo, Rusia, y tenía su base en Oxnard, California, necesitó ayuda para abandonar el ring. Se desplomó antes de llegar al vestuario y comenzó a vomitar. Fue sacado de la arena en una camilla y luego fue trasladado en ambulancia al hospital, donde fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia durante dos horas por un hematoma subdural (sangrado en el cerebro).

Con la cirugía, los médicos esperaban aliviar la presión en el lado derecho de su cerebro, donde estaba la mayor parte del daño, y lo llevaron a un coma inducido para permitir que la inflamación del cerebro disminuyera, pero sin que al final pudiese superar la gravedad de la lesión que sufrió. Dadashev, que comenzó a boxear a los 10 años, tuvo una destacada carrera amateur en la que logró marca de 281-20 y fue medallista de plata en los Campeonatos del Mundo Junior en 2008.