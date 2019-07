No te pierdas el reggae de Messi

¿Es el Reggae de Leo Messi la canción del verano?. La verdad es que probablemente no. El youtuber Lucas Requena ha rescatado las palabras polémicas y duras contra el arbitraje del Brasil-Argentina que terminó con la eliminación de la albiceleste de la Copa América. Messi cargó contra el árbitro, criticando que no pitara dos penaltis a favor de su equipo, y que además no se utilizara para nada el VAR pudiéndolo haberlo hecho.

En la canción se recogen palabras de Diego Armando Maradona sobre las palabras de Messi, así como las de algunos periodistas argentinos que mostraban su acuerdo con las palabras de la Pulga y su desacuerdo con la actuación arbitral en la Copa América. El reggae de Messi se ha hecho viral y, la verdad, es pegadiza y buenrollista.