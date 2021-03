"El derbi ya es historia"

Julen Lopetegui prevé un partido "complejo, difícil, duro y largo" ante un Elche que ya venció al Sevilla y que puso en muchos problemas al Madrid, que sólo lo superó con una gran acción de Benzema en el último suspiro. "Vamos a encontrarnos a un rival que realmente nos va a poner las cosas complicadas. En Alicante ya nos superó y bien superados y en el último partido ha podido ganar al Real Madrid. Han encontrado un camino, lo están haciendo muy bien", comentó el entrenador del Sevilla, que avisó de que no daría pistas sobre el estado de sus futbolistas tocados ante las preguntas sobre las ausencias de Fernando y Ocampos en el entrenamiento. Eso sí, reconoció que el Sevilla llega tocado a la cita: "Tenemos bajas por sanción, otras por temas físicos y luego tomaremos las decisiones para sacar el equipo que entendamos más competitivo y que nos pueda ayudar más en el principio del partido ante el Elche. Tenemos que adaptarnos al contexto".

Lo que ya no quiere recordar Lopetegui es lo ocurrido en el derbi."Es historia, hace mucho tiempo que pasó, estamos en la previa de un partido muy importante y no nos da tiempo para mirar para atrás en ningún caso, ni cuando las cosas han salido mejor ni cuando no han salido tan bien. Todas las energías en el partido contra el Elche. Jugamos otra vez en menos de 72 horas. Nos ilusionamos en otro partido y nos centramos en intentar sumar los suficientes méritos para jugar con un rival que tiene muy claro cómo competir".

Un Sevilla sin apenas descanso. "Nadie esperaba, porque esto es histórico, jugar tantos partidos en tan pocos meses como hemos jugado este año, primero por acumulación y porque arrancamos con menos descanso tras la anterior competición. Es una situación histórica y la respuesta del equipo es digna de alabar en todos los sentidos y lo que toca es seguir. Lo más importante es lo que queda por delante. El Sevilla se ha ganado el derecho a jugar tantos partidos, sin ninguna duda", avisó.

El ex seleccionador pasó a contestar preguntas sobre algunas de sus individualidades, como los goles de En-Nesyri, que para él son fruto del colectivo: "Es el equipo el que ayuda a que las individualidades salgan mejor. Seguro que los jugadores van a salir a partir de ahí en la fotografía, es importante que el equipo esté bien".

El de Asteasu sí reconoció que se acercan las jornadas clave. "Lo importante es llegar fuertes al tramo final de la temporada y es lo que queremos. Hay momentos complejos en la que se prueba la mentalidad del equipo y van a seguir existiendo. En una temporada tan fuerte, tan complicada por muchísimos motivos, lo importante es tener esa mentalidad y llegar bien a esos momentos importantes. Pero los objetivos se consiguen en mayo y estoy convencido de que llegaremos muy, muy justos para conseguirlos. Tenemos que estar preparados para llegar así y para conseguir el objetivo, que es el que marquemos nosotros. Será una Liga abierta en todos los objetivos hasta el final, en la conquista del campeonato, la Champions y los puestos de Europa".

Igualmente, volvió a salir la incidencia de las llamadas de sus jugadores con sus selecciones, como Koundé, que jugará el Europeo sub 21. "Es lo que hay. Las selecciones tienen los derechos de seleccionarlos y no tengo más que adaptarme y cruzar los dedos para que no tenga ningún problema en la vuelta", explicó antes de referirse a la ausencia de Jesús Navas con España y la llamada de Bryan Gil: "No forma parte de mi responsabilidad ese tipo de decisiones, son del seleccionador y no me meto para nada, faltaría más. ¿Bryan? Estoy contento por él y poco más voy a decir. Ahora pertenece a otro equipo y tenemos un partido muy importante", zanjó.