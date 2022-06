Damián Quintero: "El objetivo es regresar en Los Ángeles 2028"

El malagueño Damián Quintero, subcampeón olímpico de kárate en Tokio, mostró su malestar con la decisión del COI de no mantener en el programa olímpico de París 2024 su deporte, justificado en su opinión por "tema económico y político", y dijo que ahora hay que pensar en intentar regresar en Los Ángeles 2028, pese a que es "muy difícil".

Damián Quintero es, junto con Sandra Sánchez, la gran referencia del kárate español. Colecciona medallas en campeonatos internacionales, la última una plata en el reciente Europeo de Gaziantep (Turquía).

"Estamos a tope otra vez. En dos semanas, el 5 de julio, viajo a Estados Unidos para participar en los Juegos Mundiales. Compito el 8 y 9. Estoy entrenando duro porque después del Europeo este es el campeonato más importante. Van los ocho mejores del mundo. Se le suele llamar los Juegos Olímpicos de deporte no olímpico", dijo el karateca malagueño de origen argentino.

"Estamos en un campus con villa, compartimos tiempo con otros españoles y me hace ilusión. Hace cinco años que se retrasó por la pandemia, conseguí una plata y ahora voy a por el oro", aseguró Quintero sobre la competición que se disputará en Birmingham, la ciudad más grande del estado de Alabama.

El sueño olímpico vivido en Tokio en 2021 no podrá repetirse en la próxima cita de París. El Comité Olímpico Internacional sacó el kárate del programa competitivo.

"No entiendo por qué se nos saca del programa olímpico. Tengo mi opinión personal de que es un poco tema económico y político. Está hecho, no hay vuelta atrás. En París 2024 no nos quieren y hay que pensar en trabajar, me consta que lo está haciendo la federación internacional, para 2028", declaró.

"Es muy complicado. Estados Unidos es un país donde hay mucho kárate, pero no es como en Europa o Asia, que está mucho más concentrado. Se luchará por estar ahí, sobre todo por la rabia que nos da que las nuevas generaciones no puedan vivir el sueño que he vivido yo", apuntó.

El karateca malagueño destacó el aumento de licencias federativas de su deporte en los últimos tiempos coincidiendo con la repercusión mediática que está teniendo gracias a Sandra Sánchez o él mismo.

"Cuando volvimos de los Juegos nos dijeron que hubo un aumento muy significativo de licencias en todos los clubes y eso es muy bueno porque se empieza a apuntar gente, sobre todo niños. España ha acabado ganando el oro en el último Campeonato de Europa júnior y sub-21. Ha estado delante de potencias como Francia o Turquía y eso quiere decir que las nuevas generaciones vienen pegando fuerte", confesó Damián, tras presentar 'Aventuras en Japón", el libro de narrativa infantil que ha escrito.

"Ahora estamos Sandra y yo estamos en activo, pero del grupo de entrenamiento que tenemos en el CAR hay personas como Raúl Martín, que ha acabado tercero en el Europeo sub-21, y es un poco el que va a venir detrás cuando suelte el testigo si no me gana antes", manifestó.

"Hay que seguir potenciando el kárate. Económicamente damos un paso atrás al no ser olímpico y no tener el apoyo de la beca ADO, pero siempre hemos tenido el apoyo del Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. Aún así es complicado y estos chicos tendrán que compaginar estudios o trabajo con deporte. Si yo me quedo en este mundo en el futuro espero trabajar desde otro punto de vista para que estos chicos tengan la oportunidad que he tenido yo", concluyó.