Senegal y Argelia se enfrentan en la final de la Copa África. Ambas selecciones pelearán por el trofeo más importante de África, trofeo que llevan sin ganar 17 años Túnez y 29 Argelia.

La selección del futbolista verdiblanco Mandi tiene ante sí una oportunidad histórica. Revalidar un título que solo han conseguido una vez en su historia. Los 'Zorros del desierto' como se le conoce a la selección argelina, vencieron en semifinales a Nigeria. Un gol de Mahrez de falta directa en el minuto 95 daba el pase a los argelinos, un triunfo en el que estuvo presente el bético Mandi.

Los argelinos cuentan en su plantel con jugadores que tienen trascendencia en el mundo internacional, como es el caso de Mahrez, jugadora del Manchester City, el ex valencianista Feghouli o Mandi, central del Betis.

Por su parte, Senegal llega a la final tras ganar por la mínima (1-0) a la selección de Túnez. El partido no se decidió hasta el minuto 101 cuando un gol en propia meta de Dylan Bronn ponía por delante a Senegal. El combinado dirigido por Aliou Cissé, cuenta con futbolistas de reconocido prestigio como Mané (Liverpool), Koulibaly (Nápoles), Kouyaté (Cristal Palace) o el ex del Betis Alfred N'diaye (Málaga). Los senegaleses no ganan el título desde hace 17 años. El futbolista del Nápoles Koulibaly no podrá disputar la final por acumulación de amarillas.

La final se disputará el viernes 19 de julio a las 21:00 y se podrá ver por Eurosport.