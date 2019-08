¿Se retira Valentino Rossi?

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) criticó la noticias infundadas que se difundieron durante las tres semanas de vacaciones de que ha disfrutado el campeonato del mundo de MotoGP y en las que se rumoreaba sobre su inminente retirada de la competición.

"Parece que quien la dice más gorda es mejor y en realidad dicen lo que te quieren oír decir, por eso no merece la pena explicar qué es lo que pasa, es lamentable que se piense en hacer una noticia que pueda generar más clicks, por eso Valentino se retira, así funcionan mejor los clicks, mejor que explicar la auténtica situación, porque interesa menos y eso que no creo que funcione así sólo conmigo, sino que es así en general", ha lamentado el campeón italiano.

El piloto italiano ha tenido que salir a explicar que no tiene "nada que decir al respecto", puesto que "no basta que alguien lance una noticia para que ésta sea auténtica, pero ha sido divertido escuchar todo lo que se ha dicho; son todo noticias infundadas, inventadas y yo continuaré compitiendo también el año próximo y eso no ha estado nunca en duda y creo que lo sabían incluso quienes lo han escrito".

Lo que sí ha reconocido Rossi es que que no se encuentra bien con la moto ya que no consigue ser tan rápido como el año pasado. "Necesitamos mejorar, encontrar mejores sensaciones y ser más rápidos", afirma.

Sobre estos rumores se ha pronunciado en los últimos días uno de sus principales rivales sobre el asfalto, el español Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP, dijo no creerse "nada".

"El deporte tiene esto, ya que te juzgan el presente y no vale de nada el pasado, hoy es jueves, voy líder del campeonato y si el domingo 'la cago', se hablará de otra manera, por eso tienes que tener un entorno bueno, blindado, un núcleo duro que digo yo, para aislarte de todos los comentarios externos y centrarte en lo que crees", comentó al respecto.

Además, Marc Márquez reconoció que "nunca me creo nada de los rumores externos al piloto, del entorno, ya que al final el piloto es el que lo dice, y Valentino lo dijo claro cuando señaló que "el lunes empieza la temporada 2020" -en alusión al test del próximo lunes en Brno- y si eres capaz de subirte a una moto a 350 km/h. es que tienes ganas, concentración y motivación, para disfrutar del deporte que más te apasiona".

En clave deportiva Marc Márquez insistió en que "en cualquier deporte hasta que no acaba no se puede decir nada, y más cuando quedan diez carreras, por eso la verdad es que la frase, "esto está hecho", la he escuchado mucho este verano, pero no la comparto".

"Soy consciente de que queda más de la mitad de temporada, que vienen muchas carreras por delante seguidas, que hay un factor de riesgo, mecánico y humano, y tenemos que estar concentrados para sacar el máximo partido y reengancharnos en esta segunda parte de la temporada con la misma sensación que la primera", explicó el piloto de Repsol Honda.