Koke da un zasca épico a Van der Vaart: "Tenemos aquí en la Federación una foto con el gol de Iniesta que está al lado suyo"

Las palabras del holandés Van der Vaart sobre la selección española han sido recibidas como un puñal por los jugadores españoles. Rafael van der Vaart, ex internacional neerlandés que militó en el Real Madrid y en Real Betis, cargó duramente contra el juego "horrible" de la selección española que dirige Luis Enrique, que sólo mueve la pelota "de izquierda a derecha", y deseó que le toque como rival a Países Bajos en octavos de final.

"España es horrible. Horrible. Espero que nosotros caigamos sobre ellos. No tienen nada en este equipo. Lo único que hacen es pasar el balón de un lado a otro", declaró el ex jugador y comentarista en la cadena neerlandesa NOS. "Ni siquiera tienen un jugador que sepa dar una asistencia", agregó.

Ante estas duras palabras la Roja se ha sentido agredida por las palabras del ex internacional Oranje, y tanto es la cosa que Koke se la devolvió en forma de zasca épico al ser preguntado por el asunto en El Partidazo: "Lo he visto jugar mucho, sobre todo en la final del Mundial contra España. Tenemos aquí en la Federación una foto con el gol de Iniesta que está al lado suyo...", explicó el rojiblanco, que recordó como Rafael Van der Vaart es el futbolista que trata de tapar el gol del manchego que dio el título de campeones del mundo a España. No solo no lo paró, sino que acabó por los suelos.

"Esas palabras nos las vamos a guardar para que nos motiven un poco más. Las vamos a tener en la memoria por si nos toca jugar contra Holanda. Que luego igual jugamos contra ellos y perdemos, es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Hace poco jugamos un amistoso contra ellos y empatamos", ha explicado el futbolista sobre el sentimiento de la selección española.

"Tampoco es que seamos cojos ahora y no sepamos jugar a fútbol. Somos jugadores muy importantes, que han jugado en equipos muy importantes y han ganado cosas muy importantes. Precisamente aquí tenemos a Busquets que ganó una final del Mundial contra Holanda", finalizaba el jugador español.