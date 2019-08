Abidal negocia en París por Neymar sin ningún avance

El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, viajó ayer a París para negociar con el PSG por Neymar, según confirmaron a Efe fuentes de la entidad azulgrana, que ya no esconde el interés por la vuelta del delantero brasileño, una vez que el club francés ha decidido ponerlo en el mercado.

Abidal encabeza la comitiva azulgrana en tierras parisinas, que completan el directivo Javier Bordas y el intermediario, ahora en nómina del Barça, André Cury, que ya participó en la contratación de Neymar en 2013 cuando llegó procedente del Santos brasileño.

En cualquier caso, el Barcelona insiste en que el viaje de Abidal, Bordas y Cury no es más que otra toma de contacto con el PSG para tratar la situación del internacional brasileño. Y que no se prevé ni mucho menos, que esta reunión sea definitiva para cerrar un acuerdo por el jugador en las próximas horas.

Los directivos barcelonistas consideran que la negociación será larga y que no habrá ningún tipo de acuerdo inminente. Paralelamente, en la prensa catalana se descubría una llamada de Messi a Neymar para que no aceptara ninguna propuesta del Real Madrid y que esperara a conocer la propuesta azulgrana.

La oferta del Barça al Paris Saint-Germain (PSG) para hacerse con Neymar incluye al brasileño Philippe Coutinho y entre 60 y 80 millones de euros, indicó el diario francés Le Parisien.

Se trata de una propuesta verbal que no ha variado en las últimas semanas, pero que no acaba de convencer a los parisinos, que creen que no es suficiente dinero en efectivo y que valorar a Coutinho en unos 120 millones es demasiado.

Neymar, según sus fuentes, quiere volver al Barcelona, el club desde el que llegó a París en agosto de 2017 por 222 millones de euros. El PSG se encontraría así bloqueado entre el Real Madrid, equipo que no es la prioridad del brasileño ni tampoco la de su entrenador, Zinedine Zidane, y el Barcelona, que, según el club francés, no se está esforzando lo suficiente por recuperarlo.

L'Équipe coincidió, no obstante, en que las grandes líneas del contrato con los catalanes ya estarían establecidas. "Queda pendiente de definir los términos del traspaso y ver si el Barcelona se acercará a la cifra XXL deseada por el PSG", añadió el periódico. En Barcelona se agrega al respecto que el cuadro francés quiere meter a Rakitic en la operación.